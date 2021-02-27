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春天的夜空有那些美麗星座？雪霸觀星3月2日起線上報名

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
天文望遠鏡觀測。圖／雪霸國家公園管理處提供
天文望遠鏡觀測。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園管理處3月13日晚間6點半到9點半將在汶水遊客中心舉辦「悠遊雪霸觀星趣」活動，雪管處歡迎民眾踴躍參加，3月2日上午9點起開始受理線上報名。

雪霸國家公園管理處指出，時序進入牛年，春天的夜空有那些美麗星座？這些星座又有什麼精采的故事？透過精采的室內課程和天文望遠鏡觀測，在天際中閃耀的星星都將幻化成希臘神話故事中的美麗女神、勇猛獵人和頂天立地的巨人，這些生動的故事大大拉近我們與天邊星星的距離。

流星是大自然的煙火，每年天文學家都會觀測記錄及推估來年精采的流星雨發生時間，這些現象是如何發生的？大流星又是什麼，預告了什麼訊息？今年5月4日有寶瓶座流星雨、8月11日有英仙座流星雨，12月13日還有雙子座流星雨，這些天文奇觀將豐富我們的生活，歡迎大家報名參加「悠遊雪霸觀星趣」活動，活動免費，名額150人。

雪管處表示，活動將在3月2日上午9點起開始受理線上報名，網址：http://w3.spnp.gov.tw/old/registration/index.aspx；洽詢電話（037）996100轉850、851。

「悠遊雪霸觀星趣」活動解說精彩的希臘神話星座故事。圖／雪霸國家公園管理處提供
「悠遊雪霸觀星趣」活動解說精彩的希臘神話星座故事。圖／雪霸國家公園管理處提供

流星雨 國家公園 星座

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