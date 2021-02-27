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影／竹南鎮社區才藝競賽 40隊輪番登台展現活力

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣竹南鎮公所今天在后厝龍鳳宮停車場舉辦全鎮社區才藝競賽，來自各社區40支隊伍逐一登台秀出平日練習歌唱、才藝及舞蹈表演的成果。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣竹南鎮公所今天在后厝龍鳳宮停車場舉辦全鎮社區才藝競賽，來自各社區40支隊伍逐一登台秀出平日練習歌唱、才藝及舞蹈表演的成果。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣竹南鎮公所今天在后厝龍鳳宮停車場舉辦全鎮社區才藝競賽，來自鎮內各社區40支隊伍，近千人逐一登台秀出平日練習成果，包括歌唱、才藝及舞蹈表演，鄉親互相觀摩學習，順便聯絡感情，氣氛相當熱絡。

這項社區才藝競賽迄今已舉辦16年，可說是各社區才藝班的年度重頭戲，今年參賽隊伍包括樂團組2隊、歌謠組13隊、創意特色組4隊、舞蹈組21隊，分別來自各社區發展協會和長壽俱樂部，藉由競賽激發社區的才藝潛能並展現活力，每年都吸引許多鄉親熱情參與。

今天天氣陰涼，不時飄小雨，但大家熱情不減，各隊都精心準備，從服裝、道具、動作都很用心，苗栗縣長徐耀昌、立委陳超明夫婦、竹南鎮長方進興及地方民代、里長多人到場為選手加油打氣。

苗栗縣竹南鎮公所今天在后厝龍鳳宮停車場舉辦全鎮社區才藝競賽，來自各社區40支隊伍逐一登台秀出平日練習歌唱、才藝及舞蹈表演的成果。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣竹南鎮公所今天在后厝龍鳳宮停車場舉辦全鎮社區才藝競賽，來自各社區40支隊伍逐一登台秀出平日練習歌唱、才藝及舞蹈表演的成果。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣竹南鎮公所今天在后厝龍鳳宮停車場舉辦全鎮社區才藝競賽，來自各社區40支隊伍逐一登台秀出平日練習歌唱、才藝及舞蹈表演的成果。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣竹南鎮公所今天在后厝龍鳳宮停車場舉辦全鎮社區才藝競賽，來自各社區40支隊伍逐一登台秀出平日練習歌唱、才藝及舞蹈表演的成果。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣 徐耀昌

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