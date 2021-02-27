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228連假瘋賞櫻 桃園這3處櫻花粉嫩滿開
228連假第1天，桃園各旅遊景點陸續湧入人潮，不過因今天天氣陰冷，人流警示燈號都維持綠燈，僅往復興區上巴陵方向有小塞車，正逢拉拉山櫻花季，風景管理處指出，這幾天中心路恩愛農場富士櫻、中巴陵櫻木花道昭和櫻與詩朗櫻花步道的八重櫻與紅粉佳人滿開，推薦民眾趁連假來訪這3處，享受迷人風景。
桃園市觀光旅遊局推出景點人潮警示燈號，228連假仍維持運作，以管控連假景點人潮，今天雖是連假第1天，雖陸續有民眾出遊，但因天公不作美，12處景點白天都維持綠色的安全燈號。
2、3月正是拉拉山櫻花季，桃園市風景管理處製作拉拉山賞櫻地圖，羅列14處景點與開花品種，風管處長廖育儀說，山櫻花花期落幕，但這幾天推薦可以到中心路恩愛農場、中巴陵櫻木花道與詩朗櫻花步道來賞櫻，這3處的櫻花都正逢盛開，景致美不勝收，歡迎來訪。
若錯過228連假，風管處也歡迎遊客之後可造訪中心路、櫻木花道欣賞千島櫻等盛開櫻姿，3月中也可再到下巴陵的拉拉山遊客中心，周邊也有千島櫻綻放，都能留下美好賞花回憶。
市府風管處提醒民眾，228連假上山賞櫻，務必注意沿線交通資訊，車輛自中心路進入恩愛農場，採單向管制，離場時由交管人員協助整點放行，賞櫻停車位有限，如遇停車位額滿，請聽從指揮人員引導至上巴陵停車場等，市府已在北橫公路慈湖、羅浮地區新設大型電子看板提供最新路況，也可運用桃園智慧遊APP掌握景點資訊。
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