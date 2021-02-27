桃園大園彩虹橋多處鏽蝕 市府3月8日起平日封橋施工

桃園市大園區彩虹橋因多處鏽蝕，為維護橋梁安全，市府養工處將於3月8日起於平日時間封橋進行維護改善工程，一路施作到10月27日，周六、日與國定假日則全時段恢復開放供民眾使用，市府提醒民眾多加注意周邊標誌指引，建議改走替代道通行。

彩虹橋位於竹圍漁港北邊入口，採用紐爾遜鋼拱橋建造，是漁港重要地標，也是台61線及台15線進入竹圍漁港的重要樞紐，市府為提升通行安全，將著手橋上除銹塗裝工程、螺栓更換、全橋欄杆更換及全橋吊索、端錨釘器、固定器及套管檢修更換等。