桃園大園彩虹橋多處鏽蝕 市府3月8日起平日封橋施工
桃園市大園區彩虹橋因多處鏽蝕，為維護橋梁安全，市府養工處將於3月8日起於平日時間封橋進行維護改善工程，一路施作到10月27日，周六、日與國定假日則全時段恢復開放供民眾使用，市府提醒民眾多加注意周邊標誌指引，建議改走替代道通行。
彩虹橋位於竹圍漁港北邊入口，採用紐爾遜鋼拱橋建造，是漁港重要地標，也是台61線及台15線進入竹圍漁港的重要樞紐，市府為提升通行安全，將著手橋上除銹塗裝工程、螺栓更換、全橋欄杆更換及全橋吊索、端錨釘器、固定器及套管檢修更換等。
市府養工處指出，彩虹橋將封橋施工，自3月8日起開始為期7個多月，屆時平日橋梁全線封閉，假日則會開放通行，請用路人行經管制區域時減速慢行，並遵照替代道路指引標誌指示，施工封閉期間，建議民眾改由漁港路接建國路與海港路進出。
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