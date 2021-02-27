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桃園大園彩虹橋多處鏽蝕 市府3月8日起平日封橋施工

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市大園區竹圍漁港內的彩虹橋因多處鏽蝕，市府將封橋施工改善。圖／取自桃園觀光導覽網。
桃園市大園區竹圍漁港內的彩虹橋因多處鏽蝕，市府將封橋施工改善。圖／取自桃園觀光導覽網。

桃園市大園區彩虹橋因多處鏽蝕，為維護橋梁安全，市府養工處將於3月8日起於平日時間封橋進行維護改善工程，一路施作到10月27日，周六、日與國定假日則全時段恢復開放供民眾使用，市府提醒民眾多加注意周邊標誌指引，建議改走替代道通行。

彩虹橋位於竹圍漁港北邊入口，採用紐爾遜鋼拱橋建造，是漁港重要地標，也是台61線及台15線進入竹圍漁港的重要樞紐，市府為提升通行安全，將著手橋上除銹塗裝工程、螺栓更換、全橋欄杆更換及全橋吊索、端錨釘器、固定器及套管檢修更換等。

市府養工處指出，彩虹橋將封橋施工，自3月8日起開始為期7個多月，屆時平日橋梁全線封閉，假日則會開放通行，請用路人行經管制區域時減速慢行，並遵照替代道路指引標誌指示，施工封閉期間，建議民眾改由漁港路接建國路與海港路進出。

桃園市大園區竹圍漁港內的彩虹橋因多處鏽蝕，市府將封橋施工改善，提醒民眾改道通行。圖／桃園市養工處提供。
桃園市大園區竹圍漁港內的彩虹橋因多處鏽蝕，市府將封橋施工改善，提醒民眾改道通行。圖／桃園市養工處提供。

替代道路

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