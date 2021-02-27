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影／永貞宮第15屆開中門活動 13名士子過狀元門享殊榮

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市田寮永貞宮今天上午舉辦士子開中門活動，共有4位博士、9位高考及格者接受表揚，光耀門楣。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市田寮永貞宮今天上午舉辦士子開中門活動，共有4位博士、9位高考及格者接受表揚，光耀門楣。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣頭份市田寮永貞宮今天上午舉辦士子開中門活動，共有4位博士、9位高考及格的士子接受表揚，光耀門楣；永貞宮為獎掖文風、鼓勵中港溪地區子弟勤奮向學，已連辦15屆開中門活動，迄今已有297位士子獲此殊榮。

今天參加開中門的士子，博士4人為吳筱盈、陳逸如、吳秀麗、陳俊雄，高考及格者9人為9位高考及格：林昆源、林建甫、陳慧紋、鍾孟珊、陳麗虹、曾承威、鄭敏辰、徐筱婷、林艷君。

田寮永貞宮為獎勵南庄、三灣、頭份、造橋等地學子努力向學，從2007年起舉辦士子開中門活動，循古禮開中門邀3年內獲得博士學位或高等考試及格的士子入廟祭祀文昌帝君， 活動迄今邁入第15屆，總計有97位博士、200位高考及格者接受表揚。

今年獲表揚的13位士子身披綵帶通過狀元門，在鐘鼓齊鳴下，逐一由中門入廟進行三獻祭拜禮，家人也到場觀禮分享榮耀；苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮、永貞宮主委張淑芬、頭份市長羅雪珠、南庄鄉羅春蓮及地方民代多人參加開中門典禮，表達祝賀。

苗栗縣頭份市田寮永貞宮今天上午舉辦士子開中門活動，共有4位博士、9位高考及格者接受表揚，光耀門楣。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市田寮永貞宮今天上午舉辦士子開中門活動，共有4位博士、9位高考及格者接受表揚，光耀門楣。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市田寮永貞宮今天上午舉辦士子開中門活動，共有4位博士、9位高考及格者接受表揚，光耀門楣。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市田寮永貞宮今天上午舉辦士子開中門活動，共有4位博士、9位高考及格者接受表揚，光耀門楣。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市田寮永貞宮今天上午舉辦士子開中門活動，共有4位博士、9位高考及格者接受表揚，光耀門楣。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市田寮永貞宮今天上午舉辦士子開中門活動，共有4位博士、9位高考及格者接受表揚，光耀門楣。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市田寮永貞宮今天上午舉辦士子開中門活動，共有4位博士、9位高考及格者接受表揚，光耀門楣。記者胡蓬生／攝影
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高考 南庄 苗栗縣

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