影／永貞宮第15屆開中門活動 13名士子過狀元門享殊榮

苗栗縣頭份市田寮永貞宮今天上午舉辦士子開中門活動，共有4位博士、9位高考及格的士子接受表揚，光耀門楣；永貞宮為獎掖文風、鼓勵中港溪地區子弟勤奮向學，已連辦15屆開中門活動，迄今已有297位士子獲此殊榮。

今天參加開中門的士子，博士4人為吳筱盈、陳逸如、吳秀麗、陳俊雄，高考及格者9人為9位高考及格：林昆源、林建甫、陳慧紋、鍾孟珊、陳麗虹、曾承威、鄭敏辰、徐筱婷、林艷君。

田寮永貞宮為獎勵南庄、三灣、頭份、造橋等地學子努力向學，從2007年起舉辦士子開中門活動，循古禮開中門邀3年內獲得博士學位或高等考試及格的士子入廟祭祀文昌帝君， 活動迄今邁入第15屆，總計有97位博士、200位高考及格者接受表揚。