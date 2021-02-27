聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／永貞宮第15屆開中門活動 13名士子過狀元門享殊榮
苗栗縣頭份市田寮永貞宮今天上午舉辦士子開中門活動，共有4位博士、9位高考及格的士子接受表揚，光耀門楣；永貞宮為獎掖文風、鼓勵中港溪地區子弟勤奮向學，已連辦15屆開中門活動，迄今已有297位士子獲此殊榮。
今天參加開中門的士子，博士4人為吳筱盈、陳逸如、吳秀麗、陳俊雄，高考及格者9人為9位高考及格：林昆源、林建甫、陳慧紋、鍾孟珊、陳麗虹、曾承威、鄭敏辰、徐筱婷、林艷君。
田寮永貞宮為獎勵南庄、三灣、頭份、造橋等地學子努力向學，從2007年起舉辦士子開中門活動，循古禮開中門邀3年內獲得博士學位或高等考試及格的士子入廟祭祀文昌帝君， 活動迄今邁入第15屆，總計有97位博士、200位高考及格者接受表揚。
今年獲表揚的13位士子身披綵帶通過狀元門，在鐘鼓齊鳴下，逐一由中門入廟進行三獻祭拜禮，家人也到場觀禮分享榮耀；苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮、永貞宮主委張淑芬、頭份市長羅雪珠、南庄鄉羅春蓮及地方民代多人參加開中門典禮，表達祝賀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言