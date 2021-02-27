宛如置身日本！新竹市假日小旅行 逛古蹟、吃大福

228連假到來卻因疫情無法出國，新竹市政府特別推薦在地日式小旅行，除了新竹舊城區內有全台灣密度最高的日治時期古蹟群，如新竹州圖、李克承博士故居、辛志平校長故居，還有許多網紅日式點心，像是山田麻糬製造所、戲棚下唐揚雞，此外更有多間居酒屋，值得因疫情無法赴日旅遊的民眾前來新竹體驗。

新竹市政府表示，新竹市是一座有300年歷史的古城，舊城區內擁有全台灣密度最高的日治時期古蹟群，約莫腳程10分鐘的距離就有1座日治時期的古蹟，市府近年更藉由纜線下地方式，讓古蹟不再被電纜線所埋沒，清爽街道，搭配日式古蹟，曾有民眾形容走在新竹市的街頭就像走在日本街頭。

文化局則推薦，想欣賞日式建築可以到新竹州圖，避免有象徵日本皇室的16瓣菊花紋章，進到館內還有3公尺高的書牆，近年更透過VR建構出巨大虛擬圖書館，也可以到附近的新竹市立美術館欣賞日式紅磚建築，目前也正在展出燈藝風華展覽。

除了日治時期的磚造建築，市定古蹟辛志平校長故居或李克承博士故居都是保留原汁原味的日本木造建築，走入日式庭院有種特別的清幽感，還能在這品嘗早午餐或餐酒飲食，更可選擇手沖咖啡、生吐司等輕食料理。