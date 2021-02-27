新竹縣行動書車3月6日出發 還能換限量悠遊卡借閱證

新竹縣首輛行動書車將在3月6日正式啟航，首站將選在關西的六福村樂園，並陸續巡迴13鄉鎮到5月底，行動書車載有千本書冊，民眾只要借閱3本以上，且尚未領過新竹縣悠遊卡借閱證，就能兌換文化局新版限量設計悠遊卡借閱證。

縣長楊文科表示，新竹縣推廣公共圖書館閱讀將邁向全新程碑，今年上半年行動書車服務據點將深入新竹縣13鄉鎮市地區，並巡迴在各景點，提供借還書及辦證服務，還搭配藝文展演串聯各區域活動，希望讓閱讀成為民眾生活的一部分。

文化局長李安妤則說明，3月6日行動書車活動將在六福村的中央魔術噴泉登場，從上午9點至下午5點全天提供借還書及辦證服務，現場搭配六福村「世界嘉年華」活動，結合繪本與音樂，帶來有趣的互動式音樂劇。

文化局在去年搭配閱讀節推出限量2萬張悠遊卡借閱證，已經兌換約12000張，為了鼓勵民眾閱讀，今年兌換門檻降低，只要到縣內14所公共圖書館，現場借閱3本以上書籍，且尚未領過新竹縣悠遊卡借閱證者，就可兌換悠遊卡借閱證1張；在行動書車借閱借閱3本書籍，還可獲得1份小禮物，每場次限量50份。

文化局在今年延續集點活動，只要在10月31日前借閱書籍集點，分為幼幼組（0到6歲）、國小組低年級組、國小中年級組、國小高年級組、國中組、高中組，經統計結算後，前3名就能獲得文創好禮及獎狀；社會組與65歲以上者，借閱滿40本書以上就能參加文創好禮卷抽獎。