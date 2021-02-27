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車禍高峰期來臨！桃園3月2日起連9天百大路口大執法
桃園市警察局交通警察大隊根據近3年數據分析，發現3月是為桃園地區交通事故高峰期，為避免車禍釀傷亡，警方將於3月2日起連續9天，在全市100多處易肇事路口展開「安道防故」執法，針對酒駕、闖紅燈，轉彎未依規定等取締，民眾應減速慢行、配合交通規則以免和荷包過不去。
交大統計，2018年至2020年間交通事故發生波段，以每年3月為車禍事故高峰，其中又以「未依規定讓車」、「轉彎未依規定」、「未注意車前狀況」、「酒後駕車」及「違反號誌管制及指揮」為主。
為了防治用路人貪圖方便、缺乏停讓觀念，造成爭道行駛、路口搶先轉彎或不停讓人車，警方將從3月2日至3月10日間，一連9天在桃園市共100多個路口展開「安道防故」勤務執法，嚴格取締酒駕、闖紅燈、超速，或並排停車、車不讓人等違規。
交大指出，全市易肇事路段包括桃園區三民路、春日路及中正路，以及中壢區新中北路、中正路及中山東路等，將會以重點投入警力方式預防事故。
至於桃園市人口數最多的桃園區，轄區桃園分局也統計10大易肇事路口，包括「三民路與大同路口」、「春日路與民光東路口」、「三民路與中正路口」，「復興路與民生路口」。
另還包括「國際路與大興西路口」、「大興西路二段、三段路口」、「大興西路與中正路口」、「正光路與大興西路口」、「中山路與上海路口」及「復興路與三民路口」。
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