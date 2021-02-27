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6萬株彩色海芋都種了 桃園海芋季今年恢復舉行

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園彩色海芋季今年將恢復辦理，大園溪海休閒農業區年初已經種下6萬株彩色海芋。圖／桃園市農業局提供
桃園彩色海芋季今年將恢復辦理，大園溪海休閒農業區年初已經種下6萬株彩色海芋。圖／桃園市農業局提供

桃園彩色海芋季去年因疫情停辦，讓不少遊客失望，歷經1年多防疫努力，桃園市政府決定恢復辦理，年初已在大園溪海休閒農業區種下6萬株彩色海芋，並將融入海底生物主題，打造一處5.9公頃的幸福海底樂園，屆時歡迎民眾賞花，來場「海洋奇芋記」。

桃園市政府副秘書長邱俊銘說，展區種植6萬株彩色海芋，集結多達13品種、8種不同色系，除了常見的金黃色系外，今年特別引進紫色及黑色的特殊色系種植，現場也搭配近2萬株百合及香水百合，有黃色、橘色、粉色等3種顏色，海芋季將是繽紛多彩。

今年重新迎回桃園海芋季，桃園市農業局表示決定以愛情、海洋為主題策展，全區共7件立體花卉作品，最大亮點主花毯「愛神美人魚」高達5公尺，手持各式彩色海芋、戴著海芋皇冠、項鍊及心型寶石，並以泡泡營造出愛心浪花氛圍，藝術裝置各有特色。

2021桃園彩色海芋季將於3月27日至4月11日舉行，為期16天，市府農業局也邀集周邊8間農場推出在地職人精選的農事體驗行程，由於活動橫跨清明連假，屆時看展者須戴口罩入內，也會密切掌握疫情資訊，詳情可上桃園彩色海芋季活動官方臉書粉絲團 https://www.facebook.com/DAYUANFLOWER/ 。

桃園彩色海芋季今年將恢復辦理，大園溪海休閒農業區年初已經種下6萬株彩色海芋，現場也開始進行裝置藝術布置。圖／桃園市農業局提供
桃園彩色海芋季今年將恢復辦理，大園溪海休閒農業區年初已經種下6萬株彩色海芋，現場也開始進行裝置藝術布置。圖／桃園市農業局提供
桃園彩色海芋季今年將恢復辦理，大園溪海休閒農業區年初已經種下6萬株彩色海芋，陸續綻放。圖／桃園市農業局提供
桃園彩色海芋季今年將恢復辦理，大園溪海休閒農業區年初已經種下6萬株彩色海芋，陸續綻放。圖／桃園市農業局提供
桃園彩色海芋季今年將恢復辦理，今年以海洋為主題，融合彩色海芋設置各式裝置藝術品，圖為海芋季展區模擬圖。圖／桃園市農業局提供
桃園彩色海芋季今年將恢復辦理，今年以海洋為主題，融合彩色海芋設置各式裝置藝術品，圖為海芋季展區模擬圖。圖／桃園市農業局提供
桃園彩色海芋季今年將恢復辦理，大園溪海休閒農業區年初已經種下6萬株彩色海芋。圖／桃園市農業局提供
桃園彩色海芋季今年將恢復辦理，大園溪海休閒農業區年初已經種下6萬株彩色海芋。圖／桃園市農業局提供

海芋 疫情 口罩

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