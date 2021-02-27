桃園機車汰舊換新補助公告 中低收與復興區民再加碼

桃園市今年度機車汰舊換新補助計畫昨天公告，桃園市民淘汰1至4期機車換購電動機車補助9千元，加上環保署最高補助1萬9千元，限額1萬500名，新購電動機車補助4千元，加中央補助最高1萬2千元，限額1萬2千名，市府環保局指出，中低收入戶及復興區市民還有再加碼1萬元，各項補助也回溯今年元旦起購車且符合資格者適用申請。

桃園市連年大力補助機車汰舊換新，不少民眾都關心今年補助變動幅度，經市府環保局24日在市政會議上進行「110年桃園市機車汰舊換新補助草案市政專案報告」，市長鄭文燦聽取後拍版，將延續去年的補助策略與方向，持續推動淘汰老舊車輛政策。

依據桃園市機車汰舊換新補助計畫，淘汰1至4期機車換購重型電動機車補助9千元，換購輕型電動機車補助5千元，共限額1萬500名，換購燃油7期機車補助3千元，上限1萬件，若是選擇換購電動自行車、電動輔助自行車，則補助1500元，名額未限制。

單純新購電動二輪車補助部分，購買重型電動機車補助4千元，小（輕）型電動機車補助2千元，2項限額1萬2千件，另針對中低收入戶及復興區民還有「再加碼」補助，詳細辦法可上：https://www.tydep.gov.tw/TYDEP/PeopleApply/Detail/1022?type=0。

環保局長呂理德表示，桃園市持續推動各類空汙減量政策，近5年PM2.5年平均濃度，已從2015年的20.9μg/m3降到2020年12月的13.4μg/m3，創歷史新低並降至與國家標準值15μg/m3以下，去年推動淘汰老舊機車換購電動機車成效良好，桃園市電動機車約7萬6千輛，市占率居全國之冠，1至4期機車則剩約30萬輛，市占率為六都最少。

環保局指出，今年汰舊換新補助資格延續去年仍採限制車、戶籍階段式開放申請，老舊機車車籍須於2019年12月31日前即設於本市，申請人戶籍須設於桃園市1年後得購車申請補助，且每人限補助1輛，若過去已申請過環保署或市府補助者不得再次申請。