國道1號新竹路段出遊車潮塞爆 平均車速僅20公里

國道1號南下新竹路段在228連假首日上午，就已經被出遊車潮塞爆，從楊梅到頭份車多走走停停，尤其在南下新竹湖口路段，平均車速更是僅20公里，湖口南向服務區更是湧入大小車輛，停車場一位難求，公路總局就建議用路人，可改走台31線及台1線作為替代道路。

公路總局第一養工處建議，北部民眾開車出遊，可多利用台61線及台31線作為桃園地區與台北、新竹間往返的替代道路；尤其因國道1號湖口至新竹路段壅塞嚴重，因此提醒用路人可改道台31線及台1線作為往返桃園到新竹間的短程國道替代道路。

今天上午7時開始，國道1號南下新竹路段就湧現車潮，目前從桃園一路到苗栗都是車多慢行，特別是在湖口服務區至竹北交流道間，車速緩慢，宛如大型停車場，在湖口南向服務區也出現車輛湧入的情形，國道警方則提醒民眾行車仍應保持行車距離，避免跟車過近發生碰撞。