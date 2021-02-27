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國道1號新竹路段出遊車潮塞爆 平均車速僅20公里

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
南下過新竹系統車速有稍微提升，但整體平均車速仍偏慢。圖／翻攝自高公局
南下過新竹系統車速有稍微提升，但整體平均車速仍偏慢。圖／翻攝自高公局

國道1號南下新竹路段在228連假首日上午，就已經被出遊車潮塞爆，從楊梅到頭份車多走走停停，尤其在南下新竹湖口路段，平均車速更是僅20公里，湖口南向服務區更是湧入大小車輛，停車場一位難求，公路總局就建議用路人，可改走台31線及台1線作為替代道路

公路總局第一養工處建議，北部民眾開車出遊，可多利用台61線及台31線作為桃園地區與台北、新竹間往返的替代道路；尤其因國道1號湖口至新竹路段壅塞嚴重，因此提醒用路人可改道台31線及台1線作為往返桃園到新竹間的短程國道替代道路。

今天上午7時開始，國道1號南下新竹路段就湧現車潮，目前從桃園一路到苗栗都是車多慢行，特別是在湖口服務區至竹北交流道間，車速緩慢，宛如大型停車場，在湖口南向服務區也出現車輛湧入的情形，國道警方則提醒民眾行車仍應保持行車距離，避免跟車過近發生碰撞。

此外，因台61線新竹市段與台15線共線，連假期間將啟動號誌連鎖時制；台68線下南寮匝道從26日晚間9時到3月1日晚間9時禁止左轉台15線南下；員警、義交在沿線重要路口也實施指揮，希望民眾配合。

國道1號南下湖口到竹北路段，車多壅塞，平均車速僅20公里。圖／翻攝自高公局
國道1號南下湖口到竹北路段，車多壅塞，平均車速僅20公里。圖／翻攝自高公局
湖口南向服務區湧入不少出遊車潮，目前出入都緩慢。圖／翻攝自高公局
湖口南向服務區湧入不少出遊車潮，目前出入都緩慢。圖／翻攝自高公局
國道1號竹北路段開放路肩通行，但車速仍十分緩慢。圖／翻攝自高公局
國道1號竹北路段開放路肩通行，但車速仍十分緩慢。圖／翻攝自高公局
國道1號新竹路段南下車多，北上則維持順暢好行。圖／翻攝自高公局
國道1號新竹路段南下車多，北上則維持順暢好行。圖／翻攝自高公局

新竹 國道 替代道路

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