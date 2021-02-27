竹南火車站周邊3月1日科技執法 上下客區只能臨停3分鐘

苗栗縣警局引進科技執法設備，在竹南火車站前、後站設置違規停車自動偵測系統，2個月的宣導期將在明天結束，3月1日起將 執行取締工作，在執法區域內違規停車，系統將自動蒐證舉發，包括紅線違停、公車招呼站10公尺內停車及並排停車，都將依道路交通管理處罰條例開罰600至2400元不等罰鍰，警方呼籲民眾配合勿違規，共同維護車站周邊的交通秩序。

苗栗縣警局表示，配合竹南火車站周邊實施科技執法，特別請竹南鎮公所在前、後站圓環增設臨時停車上下客區約20格；臨停上下客區方便民眾臨停接送親友，但臨停空間有限，只能臨停3分鐘，如超過1分鐘，偵測範圍內LED警告顯示幕會提醒駕駛人已違規，應儘速駛離，如臨停超過3分鐘或違規停車，都將逕行舉發。