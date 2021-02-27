228連假搭客運出遊 省錢玩遍新竹景區

為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸、紓解國道交通壅塞，公路總局228連假實施多項客運票價及轉乘優惠措施，自26日0時起至3月1日24時止，提供多項交通優惠措施，包含90條國道客運路線享平日或85折票價優惠、43條台灣好行路線電子票證半價，以及所有國道客運、臺鐵及高鐵轉乘在地客運享一段票或基本里程。

新竹客運於連假期間提供國道客運路線「9003」臺北－新竹優惠票價110元、「9010」臺中－新竹優惠票價135元；另推薦規畫到新竹地區遊玩的民眾，可多利用「5700台灣好行獅山線」，由竹北火車站或高鐵新竹站乘車出遊，沿途停靠竹東遊客中心、綠世界生態農場、膨風茶文物館、北埔老街及獅山遊客中心，客家人文風情與登山健行一次滿足，若能同時搭配「iBus」公路客運APP，就可輕鬆掌握班車動態，搭車轉乘全都通。

新竹區監理所所長黃萬益表示，因應秋冬COVID-19疫情防治專案延長，已督導各客運業者加強辦理場站、車輛消毒與量測體溫等防疫措施，讓民眾能安心搭乘大眾運輸；同時也請民眾配合於進入客運場站、搭乘國道及公路客運乘車期間應確實配戴口罩，車內禁止飲食，若因生理需求需喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速配戴口罩。大家一起防疫，共創安全健康的生活環境。