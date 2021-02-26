政府砸15億辦世界客家博覽會 桃市府3億元墊付案延期審

首屆世界客家博覽會明年7月15日到9月15日在桃園，以國際盛會形式目標打造台灣為全球客家文化新都，總經費15億元，由客委會與桃園市政府以合辦分攤方式辦理，由於客委會今年僅撥付8500萬元，不及預估支用經費4.9億元，市府今天在議會臨時會提出3億元墊付案，被議會要求先妥善說明「打槍」，將延至3月初臨時會再審議。

桃園市政府指出，世界客家博覽會規畫以桃園高鐵站前廣場、桃園流行音樂劇場、國際原住民族文化創意產業園區、橫山書法藝術館等為雙主展區，另如永安海螺文化體驗園區、乙未戰役紀念公園也將作為衛星展區，將鏈結文化與產業鍊宣揚客家文化。

世界客家博覽會明年就登場，客委會同意納入前瞻基礎建設計畫特別預算，分3年籌編12億元，市府自籌3億元，客委會部分今年先撥付8500萬元，不過市府發現，今年籌備就須支用4.9億餘元，包含前期行銷、展演規畫、館舍工程等，8500萬元不夠用。

由於各項籌備招標作業在即，市府今天在臨時會提出3億元墊付案，尋求議會同意先行墊付，明年編列預算再轉正；市議員黃婉如先對這項墊付案程序提出質疑，也不解「世界客家博覽會內容為何？客家局人力少能否承擔？」更憂心恐淪一次性活動。

市議員李家興則認為，世界客家博覽會第一次舉行，相當難得，客委會也同意支應12億元，他希望議員們都能支持，並通過墊付案，讓市府能先行作業，但也希望相關館舍等資源能夠保留下來，「不要博覽會辦完了，就通通都沒了」。

市長鄭文燦說，客博會由客委會與市府主辦，由他與客委會主委擔任共同召集人，不會只讓客家事務局承擔，也會多運用既有館舍策展，希望透過博覽會融合各縣市客家特色、海外客家打拚歷史振興客家文化，並允諾定期與議會報告，議員可隨時監督。

依據市府評估，世界客家博覽會將是後疫情時代最重要的振興活動，有助提升國際地位、聲望與能見度，估計屆時可吸引300到400萬人次觀光人潮，人均消費達20億元，間接經濟產值140億元，遠超過投入的15億元，活動後，也會留下超過價值6.5億元的場館建設、藝術策展等資源在桃園。

議長邱奕勝說，會將墊付案送大會討論，並非是持反對立場，「若反對，我會直接退回」，是基於尊重議會，且考量近日要舉行臨時會，才會將3億元墊付案提到臨時會，邱也認同議員需要了解細節，「不要讓好事變得複雜」，將請客家事務局安排專案報告說明，拍板保留至3月初臨時會再審。