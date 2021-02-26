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白沙屯拱天宮補改運 228起恢復
苗栗縣通霄鎮拱天宮先前因國內疫情升溫，春節前宣布暫停辛丑年的補改運服務，目前疫情已趨緩，廟方決定2月28日起恢復對信眾的補改運服務，每天上午8點到下午4點半。
拱天宮管委會總幹事陳春發指出，先前因應中央疫情指揮中心的防疫需求，正月初三開始的辛丑年補改運服務暫停，目前國內新冠肺炎疫情較先前趨緩許多，廟方28日起將恢復提供服務，但相關防疫要求如入廟參拜配合戴口罩並量測體溫，仍會維持。
拱天宮今年1月27日依傳統在農曆12月15日擲筊向白沙屯媽請示今年往北港徒步進香的行程，排定8天7夜及幾項可知的重要日程，預定4月11日深夜11點40分(農曆三月初一日子時)起駕出發，4月16日抵北港，16日深夜11點進火後北返，19日下午2點45分回宮。
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