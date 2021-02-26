竹北東興圳一期工程將全面完工 預計3月初拆圍籬啟用

新竹縣竹北市東興圳整體景觀再造計畫第1期工程，分為2階段開放，1階段公27、28公園已在1月啟用，2階段公26及綠41則在今天進行驗收，因有細項仍須改善，縣府評估最快下周就能拆除圍籬正式啟用，竹北綠帶將再度延伸，未來的第2期工程縣府也在招標中，預計今年能全面完成。

縣府文化局表示，東興圳景觀再造一期工程基地範圍，由西起國道1號高速公路，東至自強南路間，沿文興路沿線依序畫分為綠41、公26、公27 、公28等4塊公園綠地，其中公27 、公28已在上月完工啟用，獲得附近居民好評，目前綠41、公26也已完成工程，就等驗收通過啟用。

今天上午綠41、公26的驗收工作順利，並無發現明顯缺失，但據了解因為2塊公園地的改善施工工程仍有許多細項有待確認，目前還沒有全部完成驗收，因此縣府則回應以安全為考量，今天還不會進行開放，預計下周就能拆圍籬、對外開放。

客委會主委楊長鎮上周也前來東興圳視察，東興圳景觀再造工程是獲客委會前瞻補助，因此縣府也持續向客委會爭取第2期工程施作，楊長鎮則表示支持，而2期工程則規畫為3個工區分為汾陽堂、公3、民俗公園，加上停7停車場目前正進行工程招標工作業，預計下半年2期工程也能順利完工啟用。

文化局表示，東興圳景觀再造計劃拆除了原本水泥圳道，改用砌石、卵石散鋪方式，便於植物生長及魚類躲藏，創造多樣化的生態棲地環境，池中設置生態島，以水隔離減少人為干擾，為避免乾旱少水造成魚群存活困難，還設置水井、水閘門來調節水圳水位，利用水循環系統增加水圳淨化功能，另外將舊有深窄的圳道改設為緩坡，設置步道、平台、棚架，讓人與水更親近。