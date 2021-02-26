新竹市下周二恢復社區關懷點運作 但仍維持供餐不共餐

隨著疫情趨緩，新竹市政府今天宣布從3月2日起，社區關懷據點、共餐食堂及長照C據點恢復正常運作，仍須配合落實實名制，並量體溫、戴口罩、勤洗手、保持社交距離、室內環境保持通風、座位設置隔板或梅花座，市府表示共餐食堂將維持供餐不共餐，歡迎長者外帶回家用餐，現場則會有志工協助盛菜，希望民眾配合不要交談，防止飛沫傳染。

市府表示，新竹市社區關懷據點與共餐食堂共有60處，長照C據點與失智據點則有43處，上個月因本土疫情影響暫時全面關閉，不過隨著疫情過去，市府經評估後決定重新開放，並依照中央流行疫情指揮中心指引，恢復辦理服務方便民眾。

目前規畫從3月2日開始，所有據點恢復服務，包含關懷據點的關懷訪視、電話問安、餐飲服務及健康促進，長照據點的社會參與、健康促進、共餐服務、預防及延緩失能服務、臨托喘息服務等，社會處與衛生局也已在近日派員進行場所環境清潔，要重新迎接長者上門。

社會處表示，考量「供餐不共餐」原則，歡迎長輩將餐點外帶回家，以降低飛沫傳染風險，社會處社工及衛生局人員也將親自輔導據點防疫措施，落實工作人員及長輩健康管理，並做好6大防疫措施，包含全程戴口罩、量體溫、勤洗手、保持社交距離、室內環境保持良好通風及實名制梅花座。