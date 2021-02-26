影／貓裏喵公園2期動土 增設「魔術方塊」地景遊戲場

苗栗縣政府籌設的國家級滑輪溜冰場和苗栗市貓裏喵親子公園第2期工程「魔術方塊」地景互動遊戲場上午同時動土，預定今年9月底前全數完工；苗栗縣近年來相繼在苗栗、竹南、苑裡3大區域規畫設置大型親子公園，廣受民眾歡迎，其中苑裡的「灣麗親子公園」預計4月起試營運，縣府並啟動「苗栗公園2.0計畫」以一鄉鎮一特色公園為目標，包括頭份、通霄、頭屋、銅鑼、公館都有公園設計或施工中。

縣府水利處指出，苗栗縣向中央爭取3000萬元經費在貓裏喵親子公園規畫的滑輪溜冰場，是全縣首座符合國家級及滑輪溜冰協會規定的正式比賽場地，工程還包括夜間照明及看台設施，未來除可提供民眾使用，也可引進全國大型賽事，有助推動縣內動運產業發展。

2年多前啟用的貓裏喵親子公園設有八爪章魚磨石子滑梯、扇形貝殼滑梯、攀爬鋼架、共融式蹺蹺板、轉椅及鳥巢型、親子互動型鞦韆、兒童戲沙區、立體彩繪地景座椅等遊樂休憩設施，由於設置成效佳，內政部營建署再補助第2期工程經費900萬元，縣府規畫增設魔術方塊地景互動遊戲場，讓小朋友擁有攀爬、躲貓貓、跳格子的遊戲環境，預計7月底完工。

苗栗縣長徐耀昌、市長邱鎮軍及地方各界上午參加2項工程的動土典禮，徐耀昌強調縣府強化後龍溪周邊運動休憩軸帶，除貓裏喵親子公園進行2期工程及滑輪溜冰場，目前縣立體育館整修工程也竣工，將在3月間啟用。