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新竹縣客家方口獅走春拜年 感謝愛心店家守護通學廊道

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
芎林國小的學生舞弄方口獅走春拜年，感謝國小周邊店家的守望相助，讓學生們有安全的上下學路線。圖／縣府提供
芎林國小的學生舞弄方口獅走春拜年，感謝國小周邊店家的守望相助，讓學生們有安全的上下學路線。圖／縣府提供

新竹縣政府為推廣客家方口獅文化，今天號召6所有方口獅社團的學校師生，一起進行舞獅走春拜年，由方口獅走訪長期擔任愛心導護的商店，祝福店家在新的一年財源廣進，也期望店家繼續擔任守護學生在校外安全的角色，縣長楊文科則表示只要社區民眾多一點互相關懷，就能建構友善的通學廊道，讓孩子在健康、安全、友善的環境中成長。

教育處長楊郡慈說，現代社會網際網路發展快速，傳統文化式微，人與人之間互動越來越冷漠，因此希望透過走春活動拉近人與人之間距離，推展客家文化向下札根的決心之外，更能拋磚引玉讓更多店家及社區民眾一同發揮正向的力量，多一些關心、關懷、關愛，共同建構溫馨友善的通學廊道。

今天上午，芎林國小金獅護童走春活動，由曾任芎林國小家長會長的新竹縣議員鄭昱芸所發起，今年已是第5年舉行，由芎林國小方口獅社團的學生舞弄舞獅，拜訪芎林國小周邊的愛心導護店家，感謝過去一年以來愛心店家的守望相助，才能讓芎林國小的學生們有安全的上下學路線。

芎林國小校長孟繁明表示，芎林國小周邊的店家，包括金玉正銀樓、萊爾富富林店、7-11芎林門市、嘉禾自助餐、昌進建材行、新美珍蛋糕專賣店、頑石書坊、文山商店、萊爾富富山店、永久五金賣場，都會關心學生是否被搭訕、跟蹤，等於提供安全庇護場所，學生有急用時也能借用電話、雨天時躲雨或借用雨具、上課時間學生在校外逗留，店家也會熱心通報。

方口獅是芎林鄉的地方客庄特色之一，早期隨著的客家先民渡海來台，最初成立的目的就是為了抵抗強盜、保護家園，既能強身健體更是農閒時的娛樂，隨著時代的演進，發展為在地特色，芎林鄉則成為方口獅無形文化資產傳統表演的重鎮。

教育處還表示，目前新竹縣有芎林國小、枋寮國小、竹中國小、文山國小、東海國小等5所小學及芎林國中持續傳承方口獅文化及參與活動，期盼向下朼根，竹東幼兒園今年也從研習活動開始，未來小小朋友也能一同加入活動行列。

芎林國小的學生舞弄方口獅走春拜年，感謝國小周邊店家的守望相助，讓學生們有安全的上下學路線。圖／縣府提供
芎林國小的學生舞弄方口獅走春拜年，感謝國小周邊店家的守望相助，讓學生們有安全的上下學路線。圖／縣府提供
芎林國小的學生舞弄方口獅走春拜年，感謝國小周邊店家的守望相助，讓學生們有安全的上下學路線。圖／縣府提供
芎林國小的學生舞弄方口獅走春拜年，感謝國小周邊店家的守望相助，讓學生們有安全的上下學路線。圖／縣府提供

新竹 愛心 幼兒園

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