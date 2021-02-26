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新竹美術館展出國寶級燈藝 呈現精巧的燈光美學

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
林智堅搶先欣賞新竹市美術館的燈藝風華展覽，燈藝大師們的作品讓他讚嘆連連。圖／市府提供
林智堅搶先欣賞新竹市美術館的燈藝風華展覽，燈藝大師們的作品讓他讚嘆連連。圖／市府提供

新竹美術館從今天開始展出「燈藝風華」展覽，邀請全國9位重量級燈藝師，展出燈藝生涯代表作，也是首次把花燈展覽搬進美術館，展覽將持續到3月21日，民眾來到竹美館除了能欣賞燈藝，還能認識台灣燈藝的起源與演變，如何從傳統的民俗文化，加入當代元素，呈現出不一樣的燈藝之美。

林智堅在展覽開始前，搶先欣賞燈藝展覽，他就讚嘆出身在地的國寶級燈藝大師蕭在淦，將故事與動物折成做工精巧的花燈，而燈藝師林玉珠用大型「串珠」做成絢爛的孔雀開屏花燈也讓他印象深刻。

林智堅表示，今年雖然燈會取消，但已改推年中舉辦光臨藝術節，而元宵節、228連假民眾來新竹也可以造訪都城隍廟和東寧宮看花燈，還有竹美館的燈藝展覽，邀請到吳敦厚、蕭在淦、林健兒、林玉珠、張秀琴、顏三泰、莊雅婷、王耀瑞、藍永旗等9位重量級燈藝師，展出燈藝生涯最具代表性的作品，讓民眾欣賞創作也了解燈藝的起源與變革。

策展人張馨之表示，花燈保有民俗文化的美感，不僅是雕塑的延伸，更是結合結構學、力學、燈學、美學、材質等跨領域創作，如今燈藝創作主題已經逐漸跳脫傳統，更貼近生活。這次竹美館的展出則分為「揭開燈藝史篇」、「解構燈藝美學」、「探索燈藝當代」3個展區，讓參觀民眾能更了解台灣燈藝。

文化局則說明，揭開燈藝史篇展區，主要介紹元宵花燈史，以及竹燈籠、紙燈籠、宮燈、鐵絲骨架等花燈種類；解構燈藝美學展區則展出9位燈藝師的作品；探索燈藝當代展區則是透過紀錄片，讓燈藝師們回溯自己與燈藝的淵源以及燈藝對於他們生命的意義。

燈藝風華展覽將展出到3月21日，期間也將舉辦多項推廣活動，展覽期間也規畫元宵傳統遊戲猜燈謎區，希望能複製闔家歡慶的年節情境，民眾也可以上新竹市美術館粉絲專頁（https://goo.gl/ZdtXtm）獲知更多資訊。

林智堅搶先欣賞新竹市美術館的燈藝風華展覽，燈藝大師們的作品讓他讚嘆連連。圖／市府提供
林智堅搶先欣賞新竹市美術館的燈藝風華展覽，燈藝大師們的作品讓他讚嘆連連。圖／市府提供
竹美館1樓設有元宵傳統遊戲猜燈謎區，希望民眾來觀展同時還能有遊戲趣味。圖／市府提供
竹美館1樓設有元宵傳統遊戲猜燈謎區，希望民眾來觀展同時還能有遊戲趣味。圖／市府提供

花燈 新竹 美術館

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