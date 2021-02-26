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228連假首日 平鎮交流道南下匝道實施封閉管制

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
228連假即將到來，為舒緩返鄉及出遊車潮，將實施春節疏運管制措施。圖／公路總局第一區養護工程處提供
228連假即將到來，為舒緩返鄉及出遊車潮，將實施春節疏運管制措施。圖／公路總局第一區養護工程處提供

因應228連假出遊人潮，公路總局第一區養護工程處建議，北部地區的中短程旅遊，用路人可利用台61線及台31線作為桃園與台北、新竹間往返的替代道路；另台66線銜接國道1號的平鎮系統交流道，於27日0點至24點，南下匝道將封閉，可改走替代道路。

公路總局預估，北部地區的交通熱點預估會出現在往返北海岸淡水至基隆，及桃園大溪、慈湖、石門水庫的各交通要道，車多時段則為午後至晚餐時間。

西濱快速公路台61線北部路段，除新竹市區外都已通車，可通往西部濱海沿線各漁港、濕地等相關觀光遊憩景點，並串接快速公路系統（台64、66、68線），與國道系統（國1、國3）形成區域路網。

第一區養護工程處進行疏導措施，台66線銜接國道1號的平鎮系統交流道，於27日0點至24點，南下匝道將封閉，預定經由台66線銜接國道1號南下的用路人，可於台66線平鎮交流道或新屋交流道銜接平面道路至國道1號幼獅交流道南下。

因應國道1號湖口至新竹路段為重現性壅塞路段，規劃台31線及台1線為往返桃園及新竹間的短程國道替代道路，建議民眾改道行駛。

國道 新竹 替代道路

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