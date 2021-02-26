聽新聞
test
0:00 / 0:00
228連假首日 平鎮交流道南下匝道實施封閉管制
因應228連假出遊人潮，公路總局第一區養護工程處建議，北部地區的中短程旅遊，用路人可利用台61線及台31線作為桃園與台北、新竹間往返的替代道路；另台66線銜接國道1號的平鎮系統交流道，於27日0點至24點，南下匝道將封閉，可改走替代道路。
公路總局預估，北部地區的交通熱點預估會出現在往返北海岸淡水至基隆，及桃園大溪、慈湖、石門水庫的各交通要道，車多時段則為午後至晚餐時間。
西濱快速公路台61線北部路段，除新竹市區外都已通車，可通往西部濱海沿線各漁港、濕地等相關觀光遊憩景點，並串接快速公路系統（台64、66、68線），與國道系統（國1、國3）形成區域路網。
第一區養護工程處進行疏導措施，台66線銜接國道1號的平鎮系統交流道，於27日0點至24點，南下匝道將封閉，預定經由台66線銜接國道1號南下的用路人，可於台66線平鎮交流道或新屋交流道銜接平面道路至國道1號幼獅交流道南下。
因應國道1號湖口至新竹路段為重現性壅塞路段，規劃台31線及台1線為往返桃園及新竹間的短程國道替代道路，建議民眾改道行駛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言