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最年輕團隊！新竹市府一級主管異動 平均年齡不到50歲

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹市府公告一級主管人事異動，林智堅表示，他選用人才不分性別及年齡，未來會持續帶領年輕團隊全力拚市政。圖／市府提供
新竹市府公告一級主管人事異動，林智堅表示，他選用人才不分性別及年齡，未來會持續帶領年輕團隊全力拚市政。圖／市府提供

新竹市政府今天進行一級主管人事異動，一級主管平均年齡再度下降，逐步朝向年輕化趨勢，平均僅49歲，女性擔任一級主管的比例也再提高，其中新任的社會處長張柔更是只有30歲，市長林智堅表示，他選用人才不分性別及年齡，未來會持續帶領年輕團隊全力拚市政。

新任人事調整名單將從3月2日生效，民政處長由社會處長李季縈接任、社會處長由市長室秘書張柔升任、財政處長由竹市稅務局秘書陳香君升任、工務處副處長由科長葉時青升任，並代理處長職務、交通處副處長由科長林俊源升任。

當中最年輕的當屬年僅30歲的張柔，過去擔任市長室秘書，將成為市府歷屆最年輕的一級主管、社會處長，她的學經歷則是畢業於中正大學社福系、政治大學國際傳播所，十分關心脆弱家庭、早療、托育與婦女議題等社會福利政策，未來將以社福系專業、跨局處協調能力，照顧更多需要幫助的家庭。

新任民政處長李季縈則已在市政府服務超過20年，歷任行政處副處長、民政處副處長、香山區區長及社會處處長，跨局處經驗歷練豐富，任職社會處時推動一區一公托、一區一親子館等，不僅熟悉市政，且深入了解民眾需求，未來將以協調、創新特質持續服務地方。

新任財政處長陳香君則已有公務員年資26年，歷任財政處科員、財務管理科科長及公有財產科科長16年多，十分熟悉市府公共債務及公產管理等財政業務，3年前調任新竹市稅務局，擔任秘書一職，綜理稅務局幕僚業務。

工務處新任副處長、代理處長一職的葉時青，則有14年公務生涯的土木工程歷練，擅長營建管理，2016年任職土木科以來，完成大小工程近百項，包括得獎作品關埔國小、元培街新闢工程、茄苳大道向東等市政重點建設，未來將全力推動公道三、棒球場、兒童探索館、總圖、藝文高地、新校園運動等建設。

新任交通處副處長林俊源則曾任職於台北市府交通局、新竹市府交通處科長，在新竹市府服務期間完成新竹車站站前廣場改造、完成全市YouBike站建置，並負責台灣燈會交通規劃與大新竹輕軌計畫，將以交通規畫專業提升城市交通、步行環境。

人事處此次也宣布林智堅市長辦公室主任將由廖智怡接任，同樣是十分年輕的優秀女性，今年34歲，畢業於政治大學新聞系、清華大學社會所，過去專職協助市長辦公室事務、府內行程活動安排，熟悉跨局處業務協調，是市政團隊年輕生力軍。

新竹 林智堅

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