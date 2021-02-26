新竹加入基隆元宵之爭 林智堅首推客家湯圓與30年老店

日前基隆市長林右昌在臉書貼文「全國最好吃的元宵湯圓在基隆！不服來戰！」引起熱議，新竹市長林智堅接戰帖，要以甜、鹹2種湯圓迎戰，首推在地飄香30年的芝麻湯圓，還有客家鹹湯圓，更分享有70年歷史的糯米水餃，林智堅說新竹不只貢丸、米粉有名，更歡迎外縣市民眾趁228連假來新竹品嘗美食。

林智堅私下分享他的愛店，從小他就經常光顧光華東街的光華冰菓店，還有位於北門街有濃濃古早味的早點四果湯，尤其光華冰菓店更被網友封為「在地人讚不絕口的30年冰店」，除了有夏日消暑的剉冰，冬日裡湯圓和燒仙草更是熱銷，芝麻湯圓一擠就爆漿，搭配濃郁的紅豆湯底，林智堅透漏自己從小就常來，婚後太太也常常來買。

早點四果湯則是老新竹人的最愛，林智堅說自己最愛他們的紅豆湯圓和四果湯，招牌四果湯裡面有豐富的餡料，像是燕麥、芋頭、花生、綠豆、西谷米及QQ，讓他大讚是「40年沒變的口味」，充滿了兒時回憶，歡迎大家來品嘗懷舊。

但吃甜的太膩的話，林智堅則推薦元宵節可以吃鹹的解膩，他首推一間隱身在中央市場、飄香70年的糯米水餃店，店內招牌糯米水餃搭骨仔肉湯，每顆橢圓形的糯米水餃長得像小顆的鹹湯圓，皮薄嫩Q，林智堅就稱以前他常常帶阿公來吃，十分懷念。

另間十分有名的則是位於武昌街上的榮記客家湯圓，獨家自製的手工湯圓、以及各式古早味客家小吃，林智堅推薦客家湯圓和新竹獨有的粉腸，搭上老闆娘秘制的檸檬辣椒醬，口感甚至帶有一些泰式風味，淋在客家粄條上也很搭。