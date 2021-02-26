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部桃疫情落幕 桃園商圈市集振興先鎖定大湳、南門市場

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園年初受到部桃疫情衝擊，商圈、市場與觀光旅遊都受影響，市長鄭文燦今天主持防疫會議，表示各項振興方案將陸續啟動，希望疫後的桃園展現更大的生命力。記者張裕珍／攝影
桃園年初受到部桃疫情衝擊，商圈、市場與觀光旅遊都受影響，市長鄭文燦今天主持防疫會議，表示各項振興方案將陸續啟動，希望疫後的桃園展現更大的生命力。記者張裕珍／攝影

桃園年初受到部桃疫情衝擊，商圈、市集與觀光旅遊都受影響，市府調查，全桃園14處傳統市集及4處觀光夜市，平均營業額及來客數銳減5成，由於部桃疫情落幕，市府經發局研議推出振興活動，首波擇定曾受確診足跡影響的大湳、南門市場推出3千組福袋，市長鄭文燦表示，希望透過多元振興方案，讓疫後的桃園展現更大的生命力。

鄭文燦今天早上主持防疫專案會議，各局處針對防疫、振興工作接力報告，衛生局長王文彥說，桃園疫情趨緩，仍維持134例確診，各急救責任醫院也將恢復原本探陪病機制，不過，三月起中央將鬆綁外籍人士來台禁令，預估居家檢疫人數回提升，鄭提醒各單位仍持續防疫工作，下周起改為1周1次防疫會議，固定在周三市政會議舉行。

由於先前受到部桃疫情影響，桃園多個市場、商圈生意都大幅下滑，經發局長郭裕信報告，經發局將推出「三串式商街振興活動」，從串城、串點與串網等面向推出各種促銷與線上抽獎等，總經費460萬元，不過還是會在入口處設置告示牌，加強宣導保持社交距離及戴口罩。

至於市集部分，將優先針對受到確診足跡影響的大湳、南門市場進行第1波振興，郭裕信說，初步規畫配合4月兒童節，推出內含200元市場券及1個兒童玩具的3千組福袋，第2波振興則將擴大至全市市集，經費估計1300萬元，目前正向經濟部爭取補助中。

觀旅局長楊勝評則提到，魅力金三角旅遊計畫，在旅行社大力推銷下，報名人數大幅成長，最近就多了3088人報名到桃園旅遊，資科局長余宛如也提及，正與悠遊付、一卡通等公司討論與桃園市民卡結合的振興方案，鄭文燦建議與經發局、觀旅局合作，先前有推出電子旅遊券的經驗，跨局處討論後定案，希望刺激旅遊與消費信心。

市府秘書長黃治峯也提到，3月10日確定將由行政院秘書長李孟諺召開會議，將率市府相關局處首長北上參與，爭取因應部桃事件的專案補助，包括防疫物資補貼、紓困補助與振興方案經費等，鄭文燦表示，以客運來說確實載客數減少，若中央對此保留，市府還是要給予補貼，也盼中央盡量支援疫後的振興方案，希望加溫回到去年高點。

鄭文燦今天也在防疫會議上關心，先前疫情期間的消費爭議狀況，法務局長周春櫻說，有受理4件為結婚宴客衍生的訂席爭議，鄭表示，桃園沒有因為尾牙或圍爐退訂而產生消費的糾紛，代表大家對於疫情所帶來的影響是可以理解的，也有一定素質。

桃園年初受到部桃疫情衝擊，商圈、市場與觀光旅遊都受影響，市長鄭文燦今天主持防疫會議，表示各項振興方案將陸續啟動，希望疫後的桃園展現更大的生命力。記者張裕珍／攝影
桃園年初受到部桃疫情衝擊，商圈、市場與觀光旅遊都受影響，市長鄭文燦今天主持防疫會議，表示各項振興方案將陸續啟動，希望疫後的桃園展現更大的生命力。記者張裕珍／攝影

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