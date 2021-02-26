金曲獎原民歌手到尖石為公益教唱 希望母語教育獲重視

2009年金曲獎最佳原住民歌手雲力思昨天到尖石的玉峰國小及石磊國小教唱，藉由泰雅語的歌曲，讓學生們自然而然使用泰雅語互動，主辦公益教唱活動的阿南達瑪迦公益基金會表示，基金會除了提供物資幫助，更關心傳統語言文化的傳承，因此希望透過這樣的互動，讓更多人關心母語教育發展。

阿南達瑪迦公益基金會從事慈善公益活動已有30年之久，長期關注新竹縣縣後山原住民學生的母語教育與身心靈發展，基金會除了在物資上提供協助，這次也邀請從事泰雅族母語教育與發揚部落文化不遺餘力的雲力思，透過泰雅語歌曲教唱，讓學生們藉由音樂產生認同感。

雲力思本身就為新竹縣尖石鄉泰雅族人，是1984年原權會的創始會員，在2003年烏茲別克音樂節大賽上獲得特別獎，2009年更拿下金曲獎最佳原住民歌手，因此在尖石當地是家喻戶曉的知名歌手。