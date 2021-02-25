挺桃園人 華航諾富特飯店住房送1500元餐飲券

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
華航諾富特桃園機場飯店春季優惠開賣，推出挺桃園人及醫護人員優惠措施。圖為華航諾富特桃園機場飯店外觀。（諾富特飯店提供）
華航諾富特桃園機場飯店春季優惠開賣，推出挺桃園人及醫護人員優惠措施。圖為華航諾富特桃園機場飯店外觀。（諾富特飯店提供）

華航諾富特桃園機場飯店春季優惠開賣，3000元就可以入住五星級飯店，桃園市民憑市民卡可以獲得1500元餐飲抵用金，醫護人員入住免費升等行政套房，歡迎各界查詢。

諾富特飯店指出，即日起至2021年5月底止，華航諾富特飯店推出春季住房專案，3000元就可入住機場主題五星級飯店，加購100元享有樂活早餐，時間至5月底止。

另外也推出醫護人員住房免費升等行政套房，以及桃園市民訂房出示市民卡得到1500元餐飲抵用金，可在飯店可在品坊西餐廳、味坊中餐廳、Deli法式烘焙坊、QBar大廳酒吧抵用餐點。這兩項優惠限時到3月底止。

位在桃園機場的諾富特飯店，是以飛機為主題的五星飯店，大廳展覽逾200架飛機模型收藏的飛機網美牆，還有無敵的機場景觀，時尚舒適的住宿空間，精心規劃的休閒設施，包括泳池區、蒸氣室、烤箱、24小時健身房以及SPA芳療館，入住可以盡情享受您的休閒時光。

針對親子族群，諾富特飯店推出「親子友善政策」，住房提供1位16歲以下孩童加床及早餐免費。

華航諾富特飯店春季住房優惠專案詳細內容，請至諾富特官網查詢，線上訂房網址：https://reurl.cc/YlyRDX，或致電03-3980911由訂房專員為您服務。

華航諾富特桃園機場飯店春季優惠開賣，推出挺桃園人及醫護人員優惠措施。圖為華航諾富特桃園機場飯店房間設施。（諾富特飯店提供）
華航諾富特桃園機場飯店春季優惠開賣，推出挺桃園人及醫護人員優惠措施。圖為華航諾富特桃園機場飯店房間設施。（諾富特飯店提供）
華航諾富特桃園機場飯店春季優惠開賣，推出挺桃園人及醫護人員優惠措施。圖為華航諾富特桃園機場飯店大廳展示的飛機模型。（諾富特飯店提供）
華航諾富特桃園機場飯店春季優惠開賣，推出挺桃園人及醫護人員優惠措施。圖為華航諾富特桃園機場飯店大廳展示的飛機模型。（諾富特飯店提供）

桃園機場 華航 醫護人員

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