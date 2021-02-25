快訊

壽險業永遠賣得比你早！元月台股破萬六卻大舉減持

苗栗高手車停水溝上3年零失誤 非屬道路警不罰

中央社 / 苗栗縣25日電

苗栗縣頭份市有車主把車停水溝上，3年多從未失手，引發民眾稱奇，苗栗縣議員曾玟學也慕名「朝聖」車主從加蓋鐵板區的精準倒車神技；警方說，水溝非屬道路，無法開罰。

曾玟學表示，1月聽聞頭份山下里一處鋼鐵廠前，常出現一輛轎車停放水溝上、左右輪胎不偏不倚橫跨水溝兩側，前往朝聖果然發現「奇景」，黃姓車主也大方示範停車經過。

曾玟學拍下停車影片，黃姓車主是利用水溝前段有加蓋鐵板處，順水溝兩側寬度緩緩倒車到未加蓋區域，最後呈現像車體懸空水溝上，讓曾玟學直呼「停車技術令人讚嘆」。

車主說，曾任職業駕駛，這種停法難不倒他，3年多來從未失敗過。

苗栗縣警察局交通警察隊表示，經檢視照片，車輛橫跨水溝兩側圍欄放置，地點非屬道路範圍，無道路交通相關法規適用，但提醒車主應將車輛放置於安全、妥當處所，以免有危害安全之虞。

車主 曾玟學 苗栗縣

延伸閱讀

苗栗（火旁）龍映象 定幕劇演出龍城文化之美

竹縣羅馬公路26處水溝加蓋增加路幅 車友不怕掉水溝

菸蒂丟水溝 環境大危害 6成5癮君子不知含塑膠

金寧放閃！金門盤山彩繪水溝點燈夜晚繽紛變漂亮

相關新聞

搶在連假前 桃園上巴陵賞櫻人車漸增 霧社、昭和櫻迎賓

228連續假日還沒開始，桃園市上拉拉山賞櫻花的車流已經明顯增加，今天接近中午甚至出現車輛排隊進農場的情形，風景管理處表示...

護藻礁公投反中油三接 環團：單純保育藻礁生態發聲

環團搶救大潭藻礁公投行動連署引發政治爭議，甚至網友謾罵「護藻礁就是支持重啟核」留言，珍愛藻礁公投小組領銜人潘忠政今天下午...

八德大宏里飄臭味源頭抓到了！ 鑄造工廠最高挨罰2千萬

桃園市八德區居民日前打爆里長電話，控訴空氣品質不佳，時常有燒塑膠的味道，大宏里長楊萬得坦言，臭味問題困擾當地10多年，始...

中壢威尼斯影城換新裝 鄭文燦讚「水影世界」視覺驚艷

桃園威尼斯影城不畏疫情加碼投資，重新裝潢3樓影廳座椅、音響，並在地下1樓以「水影視界」為主題打造全新影廳，將於明天開幕啟...

桃園龍德宮8天7夜徒步遶境 3月20日晚進香鹿港天后宮

桃園市長鄭文燦宣布3月1日起部桃防疫解禁，蘆竹區桃園龍德宮今年8天7夜遶境活動是否續辦，引起信眾關切，桃園龍德宮今天下午...

挖蘿蔔燈慶元宵 蘆竹湳好采頭藝術祭2月27日登場

苗栗縣頭份市蘆竹湳聚落「蘆竹湳好采頭藝術祭」，重拾早期農村挖蘿蔔燈慶元宵傳統，今年邁入第8年，因應疫情，挖蘿蔔將以實名登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。