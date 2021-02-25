苗栗高手車停水溝上3年零失誤 非屬道路警不罰

苗栗縣頭份市有車主把車停水溝上，3年多從未失手，引發民眾稱奇，苗栗縣議員曾玟學也慕名「朝聖」車主從加蓋鐵板區的精準倒車神技；警方說，水溝非屬道路，無法開罰。

曾玟學表示，1月聽聞頭份山下里一處鋼鐵廠前，常出現一輛轎車停放水溝上、左右輪胎不偏不倚橫跨水溝兩側，前往朝聖果然發現「奇景」，黃姓車主也大方示範停車經過。

曾玟學拍下停車影片，黃姓車主是利用水溝前段有加蓋鐵板處，順水溝兩側寬度緩緩倒車到未加蓋區域，最後呈現像車體懸空水溝上，讓曾玟學直呼「停車技術令人讚嘆」。

車主說，曾任職業駕駛，這種停法難不倒他，3年多來從未失敗過。

苗栗縣警察局交通警察隊表示，經檢視照片，車輛橫跨水溝兩側圍欄放置，地點非屬道路範圍，無道路交通相關法規適用，但提醒車主應將車輛放置於安全、妥當處所，以免有危害安全之虞。