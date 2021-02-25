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搶在連假前 桃園上巴陵賞櫻人車漸增 霧社、昭和櫻迎賓

聯合報 / 記者鄭國樑朱冠諭／桃園即時報導
農場的櫻花每年都能吸引大量遊客賞櫻。圖／桃園市風景管理處提供
農場的櫻花每年都能吸引大量遊客賞櫻。圖／桃園市風景管理處提供

228連續假日還沒開始，桃園市上拉拉山賞櫻花的車流已經明顯增加，今天接近中午甚至出現車輛排隊進農場的情形，風景管理處表示，上巴陵的吉野櫻花、霧社櫻已經經進入盛開的階段，預估大溪老街、北橫各主要風景區連假將再出現人潮車流。

不過228連假前慈湖因為整修道路，明天（26日）至3月2日封閉，外面的兩蔣文化園區照常開放，水舞節目時段也不受影響。

風管處表示，今年拉拉山賞櫻地圖新增光華櫻花故事林道，合計14個景點，春節前慈湖、三民海拔比較低的地方山櫻、八重櫻搶先開花，上坡臨主要農場的櫻花還開不到三分之一，春節過後包括中巴陵、上巴陵的吉野櫻、富士櫻，還有原生的霧社櫻陸續進入盛開時節，美不勝收。

風管處、復興區公所連日到上巴陵恩愛農場、清清露營區、楓墅休憩庭園、中巴陵櫻木花道了解櫻花生長和防疫準備工作，同時規畫防疫管制站，原先預估228連假第一天（周六）中午才會出現車潮，結果今天中午的車流量就比平時增加3成，多數是賞櫻的遊客，明顯想避開連假塞車，因此提早上山賞櫻。

風管處推出的的櫻花地圖，在14個景點註記主要的櫻花品種包括吉野櫻、霧社櫻（清清露營區）、昭和富士櫻、八重櫻，還在北橫公路慈湖、羅浮、拉拉山遊客中心設置電子看板，提供最新的路況消息，賞櫻不掃興。

霧社櫻雪白的花卉在山林陽光中格外顯眼。圖／桃園市風景管理處提供
霧社櫻雪白的花卉在山林陽光中格外顯眼。圖／桃園市風景管理處提供
復興區北橫上巴陵部分農場是賞櫻的熱點。圖／桃園市風景管理處提供
復興區北橫上巴陵部分農場是賞櫻的熱點。圖／桃園市風景管理處提供
上巴陵提供高品質住宿的農場，櫻花也美不勝收。圖／桃園市復興區公所提供
上巴陵提供高品質住宿的農場，櫻花也美不勝收。圖／桃園市復興區公所提供

櫻花 賞櫻 巴陵

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