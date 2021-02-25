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護藻礁公投反中油三接 環團：單純保育藻礁生態發聲

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
環保團體珍愛藻礁公投小組為守護桃園大潭藻礁（見圖）連署刺努力，珍愛藻礁公投小組呼籲民眾最後踴躍參與連署。圖／珍愛藻礁公投小組提供
環保團體珍愛藻礁公投小組為守護桃園大潭藻礁（見圖）連署刺努力，珍愛藻礁公投小組呼籲民眾最後踴躍參與連署。圖／珍愛藻礁公投小組提供

環團搶救大潭藻礁公投行動連署引發政治爭議，甚至網友謾罵「護藻礁就是支持重啟核」留言，珍愛藻礁公投小組領銜人潘忠政今天下午表示，他個人從頭到尾反核，至今沒改變，他不可能支持核四重啟，但他尊重每個人的價值觀，希望大家到大潭藻礁現場來看看，就會知道藻礁珍貴值得保護。

也是守護藻礁的桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂說，從早期守護藻礁和護藻礁公投，環團就有默契不與政治綁在一起，從未拜託政治人物參與，反而是後來政治人物想要連結，包括今天記者會，藻礁公投小組沒有跟任何政治人物綁在一起，只是單純為保育台灣藻礁生態發聲努力，只要願意為保護環境站出來的民眾「我們都歡迎」。

環團搶救大潭藻礁公投連署最後幾天，在部分政治人物參與和網路支持下，行政院出面說明中油三接選址改變電力不足，經濟部強烈支持中油三接，成為政治爭議事件擴大，讓參與珍愛藻礁公投小組成員十分意外，潘忠政說，隨藻礁議題升溫，昨天在大專學生參與下，一天收到2.5萬份連署，如果未來10天每天可達2.5萬份就可過關。

潘忠政表示，守護藻礁環團從未拒絕想要忙守護藻礁的人，不分藍、綠只要是想幫忙守護藻礁全都歡迎，現在反而擔心早年原是支持藻礁的老戰友，如今反而變成藻礁加害人，才是令人遺憾。

葉斯桂說，守護藻礁的環團很早就向政府陳情，三接在大潭藻礁不適合，要求政府重新選址，除了海象之外，還有藻礁很多保育動物在內，但是政府堅持在大潭藻礁蓋三接可能涉利益糾葛，他們不便置喙，全國人民也看在眼裡，守護藻礁是一條不歸路，藻礁公投主要是讓人民對環境、生態更上一層的認知，希望提升台灣環境教育的公民素質。

環保團體珍愛藻礁公投小組為守護桃園大潭藻礁（見圖）連署努力，桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂表示單純為台灣珍希生態保育發聲努力。記者曾增勳／攝影
環保團體珍愛藻礁公投小組為守護桃園大潭藻礁（見圖）連署努力，桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂表示單純為台灣珍希生態保育發聲努力。記者曾增勳／攝影

公投 大潭藻礁 中油

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