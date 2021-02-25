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護藻礁公投反中油三接 環團：單純保育藻礁生態發聲
環團搶救大潭藻礁公投行動連署引發政治爭議，甚至網友謾罵「護藻礁就是支持重啟核」留言，珍愛藻礁公投小組領銜人潘忠政今天下午表示，他個人從頭到尾反核，至今沒改變，他不可能支持核四重啟，但他尊重每個人的價值觀，希望大家到大潭藻礁現場來看看，就會知道藻礁珍貴值得保護。
也是守護藻礁的桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂說，從早期守護藻礁和護藻礁公投，環團就有默契不與政治綁在一起，從未拜託政治人物參與，反而是後來政治人物想要連結，包括今天記者會，藻礁公投小組沒有跟任何政治人物綁在一起，只是單純為保育台灣藻礁生態發聲努力，只要願意為保護環境站出來的民眾「我們都歡迎」。
環團搶救大潭藻礁公投連署最後幾天，在部分政治人物參與和網路支持下，行政院出面說明中油三接選址改變電力不足，經濟部強烈支持中油三接，成為政治爭議事件擴大，讓參與珍愛藻礁公投小組成員十分意外，潘忠政說，隨藻礁議題升溫，昨天在大專學生參與下，一天收到2.5萬份連署，如果未來10天每天可達2.5萬份就可過關。
潘忠政表示，守護藻礁環團從未拒絕想要忙守護藻礁的人，不分藍、綠只要是想幫忙守護藻礁全都歡迎，現在反而擔心早年原是支持藻礁的老戰友，如今反而變成藻礁加害人，才是令人遺憾。
葉斯桂說，守護藻礁的環團很早就向政府陳情，三接在大潭藻礁不適合，要求政府重新選址，除了海象之外，還有藻礁很多保育動物在內，但是政府堅持在大潭藻礁蓋三接可能涉利益糾葛，他們不便置喙，全國人民也看在眼裡，守護藻礁是一條不歸路，藻礁公投主要是讓人民對環境、生態更上一層的認知，希望提升台灣環境教育的公民素質。
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