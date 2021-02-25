聽新聞
test
0:00 / 0:00

八德大宏里飄臭味源頭抓到了！ 鑄造工廠最高挨罰2千萬

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市八德區居民日前打爆里長電話，控訴空氣品質不佳，時常有燒塑膠的味道。市府環保局指出，「臭味源頭抓到了！」國際路一段某間鑄造工廠未確實收集廢氣，將依空汙法第24條規定，處新台幣10萬元以上2000萬元以下罰鍰，並責成業者立即改善。圖／市府環保局提供
桃園市八德區居民日前打爆里長電話，控訴空氣品質不佳，時常有燒塑膠的味道。市府環保局指出，「臭味源頭抓到了！」國際路一段某間鑄造工廠未確實收集廢氣，將依空汙法第24條規定，處新台幣10萬元以上2000萬元以下罰鍰，並責成業者立即改善。圖／市府環保局提供

桃園市八德區居民日前打爆里長電話，控訴空氣品質不佳，時常有燒塑膠的味道，大宏里長楊萬得坦言，臭味問題困擾當地10多年，始終找不到汙染源頭；市府環保局指出，「臭味源頭抓到了！」國際路一段某間鑄造工廠未確實收集廢氣，造成金屬廢氣逸散，將依空汙法第24條規定，處新台幣10萬元以上2000萬元以下罰鍰，並責成業者立即改善。

楊萬得指出，里內時常聞到類似燒戴奧辛、塑膠的臭味，23日當天陳情電話湧進10多通。有八德居民痛批，臭味飄散的時間很長，市府難道都不管？更有人直呼，「聞久身體不適已經去急診了」，每次都聞到頭痛

近3年來八德區大宏里附近空汙及異臭味陳情案件，共受理陳情97次、查獲違規告發5次。環保局稽查人員歷經日夜馬拉松式稽查比對異臭味特徵、風向等資訊，進行地毯式追查，抓到飄出異味的罪魁禍首，是一間位於桃園國際路一段的鑄造工廠。

環保局表示，23日傍晚接獲民眾陳情，派出8名稽查員前往稽查，發現異味集中於大明街及桃德路口，與金屬加熱產生的異味相似，好發生於早上6點至8點、晚上5點至夜間11點，研判應為批次式製造的金屬製品相關製程。

環保局比對現場風向後，掌握金屬製程相關的固定汙染源進行查核，24日查獲該股異味為鄰近的鋁鑄造工廠所產生，因澆鑄作業為批次式操作，該工廠的操作時間與民眾所訴異味發生時間相符，且廠內製程異味與陳情地點相同。

環保局當場以違反空氣汙染防制法告發，要求業者開啟氣罩，將督導業者持續提升處理效能符合排放標準。楊萬得得知抓到源頭直呼，感謝大家幫忙，不過還是要觀察一段時間，這幾天的確沒有臭味飄出。

環保局說，環保報案中心24小時值勤，只要接獲案件即刻派員前往稽查，尤其空氣汙染案件稍縱即逝，查處不易，請民眾陳情環境汙染案件時仔細描述汙染特徵，包括好發時段、持續時間、顏色態樣、異味特徵是金屬味、燒焦味、硫磺味或塑膠味等，線索提供愈完整愈能迅速查獲汙染源。

空氣汙染 頭痛 戴奧辛

延伸閱讀

8年抗戰終露馬腳 環保局逮林口無名非法鑄造工廠

屏東縣民公園開放 環保局強力取締工業區排污水

目標4千未登工廠申請登記 高市經發局4月設專案辦公室

維護海洋環境屏東環保艦隊478艘全國第二 連2年獲特優

相關新聞

八德大宏里飄臭味源頭抓到了！ 鑄造工廠最高挨罰2千萬

桃園市八德區居民日前打爆里長電話，控訴空氣品質不佳，時常有燒塑膠的味道，大宏里長楊萬得坦言，臭味問題困擾當地10多年，始...

竹縣4鄉鎮市辦元宵活動 邀民眾連假出遊賞燈拍美照

元宵節及228連假即將到來，新竹縣今年有4鄉鎮市舉辦元宵活動，因應疫情，皆採靜態展覽或縮小規模，縣長楊文科歡迎民眾在連假...

桃園拉拉山櫻花怒放 車輛進出交管

拉拉山賞櫻季適逢228連假，桃園市警大溪分局27日至3月1日實施交通疏導，包括遊客車輛由桃116線往中心路進入恩愛農場，...

搶在連假前 桃園上巴陵賞櫻人車漸增 霧社、昭和櫻迎賓

228連續假日還沒開始，桃園市上拉拉山賞櫻花的車流已經明顯增加，今天接近中午甚至出現車輛排隊進農場的情形，風景管理處表示...

護藻礁公投反中油三接 環團：單純保育藻礁生態發聲

環團搶救大潭藻礁公投行動連署引發政治爭議，甚至網友謾罵「護藻礁就是支持重啟核」留言，珍愛藻礁公投小組領銜人潘忠政今天下午...

中壢威尼斯影城換新裝 鄭文燦讚「水影世界」視覺驚艷

桃園威尼斯影城不畏疫情加碼投資，重新裝潢3樓影廳座椅、音響，並在地下1樓以「水影視界」為主題打造全新影廳，將於明天開幕啟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。