八德大宏里飄臭味源頭抓到了！ 鑄造工廠最高挨罰2千萬

桃園市八德區居民日前打爆里長電話，控訴空氣品質不佳，時常有燒塑膠的味道，大宏里長楊萬得坦言，臭味問題困擾當地10多年，始終找不到汙染源頭；市府環保局指出，「臭味源頭抓到了！」國際路一段某間鑄造工廠未確實收集廢氣，造成金屬廢氣逸散，將依空汙法第24條規定，處新台幣10萬元以上2000萬元以下罰鍰，並責成業者立即改善。

楊萬得指出，里內時常聞到類似燒戴奧辛、塑膠的臭味，23日當天陳情電話湧進10多通。有八德居民痛批，臭味飄散的時間很長，市府難道都不管？更有人直呼，「聞久身體不適已經去急診了」，每次都聞到頭痛。

近3年來八德區大宏里附近空汙及異臭味陳情案件，共受理陳情97次、查獲違規告發5次。環保局稽查人員歷經日夜馬拉松式稽查比對異臭味特徵、風向等資訊，進行地毯式追查，抓到飄出異味的罪魁禍首，是一間位於桃園國際路一段的鑄造工廠。

環保局表示，23日傍晚接獲民眾陳情，派出8名稽查員前往稽查，發現異味集中於大明街及桃德路口，與金屬加熱產生的異味相似，好發生於早上6點至8點、晚上5點至夜間11點，研判應為批次式製造的金屬製品相關製程。

環保局比對現場風向後，掌握金屬製程相關的固定汙染源進行查核，24日查獲該股異味為鄰近的鋁鑄造工廠所產生，因澆鑄作業為批次式操作，該工廠的操作時間與民眾所訴異味發生時間相符，且廠內製程異味與陳情地點相同。

環保局當場以違反空氣汙染防制法告發，要求業者開啟氣罩，將督導業者持續提升處理效能符合排放標準。楊萬得得知抓到源頭直呼，感謝大家幫忙，不過還是要觀察一段時間，這幾天的確沒有臭味飄出。

環保局說，環保報案中心24小時值勤，只要接獲案件即刻派員前往稽查，尤其空氣汙染案件稍縱即逝，查處不易，請民眾陳情環境汙染案件時仔細描述汙染特徵，包括好發時段、持續時間、顏色態樣、異味特徵是金屬味、燒焦味、硫磺味或塑膠味等，線索提供愈完整愈能迅速查獲汙染源。