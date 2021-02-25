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中壢威尼斯影城換新裝 鄭文燦讚「水影世界」視覺驚艷
桃園威尼斯影城不畏疫情加碼投資，重新裝潢3樓影廳座椅、音響，並在地下1樓以「水影視界」為主題打造全新影廳，將於明天開幕啟用。市長鄭文燦今受邀參觀，大讚視覺設計令人驚艷，並邀請市民趁疫情趨緩，回到戲院一起看電影。
威尼斯影城新設影廳，以水影世界為主題，充滿岩洞、水蝕、光波等意象，燈光反射塑造無邊界的光影體驗，專業團隊也打造全台唯一曲面投影牆，讓影迷身歷其境，宛如身處瀑布中。
鄭文燦表示，威尼斯影城在疫情期間整修，他趁開幕前體驗全新光影設計、皮製座椅、杜比音響，感覺非常棒；威尼斯影城有15個影廳，每廳設40到60個座位，尤其地下一樓的裝潢更具獨特文化魅力，感受跟傳統電影院大不同，希望疫情趨緩後，民眾都可以走進電影院體驗。
鄭文燦提到，過去電影院因疫情生意冷清，市府曾提出房屋稅、地價稅減免，如今疫情緩和，市府會再推出新方案，舉辦各類活動行銷，或爭取中央補助，幫助全市18個商圈復甦，尤其中壢六和商圈恢復最快，希望作為旗艦商圈帶動人潮回流。
威尼斯影城行銷企劃部經理鄭玉容表示，除提供優質觀影體驗，也深入商圈營造，與商圈內店家異業結盟，舉辦各類活動、市集，連續多年獲得優良商圈表揚，將來會持續結合藝文娛樂與美食，努力營造商圈價值感。
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