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桃園龍德宮8天7夜徒步遶境 3月20日晚進香鹿港天后宮

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市3月1日起解禁，蘆竹區桃園龍德宮今年8天7夜徒步遶境決定照常舉辨，廟方預定3月20日晚上出發遶境祈福。記者曾增勳／攝影
桃園市3月1日起解禁，蘆竹區桃園龍德宮今年8天7夜徒步遶境決定照常舉辨，廟方預定3月20日晚上出發遶境祈福。記者曾增勳／攝影

桃園市長鄭文燦宣布3月1日起部桃防疫解禁，蘆竹區桃園龍德宮今年8天7夜遶境活動是否續辦，引起信眾關切，桃園龍德宮今天下午表示，隨國內疫情穩定下，今年8天7夜徒步遶境按照既定計畫進行，預定3月20日晚上出發，展開徒步遶境前往鹿港天后宮進香。

桃園龍德宮四媽祖信眾每年徒步8天7夜遶境進香，今年邁入第16 年，去年信眾遶境鹿港天后宮，受疫情影響，一度引發爭議，廟方表示，今年隨疫情控制緩和，廟方決定今年8天7夜徒步遶境鹿港天后宮進香，依既定計畫3月20日出發，遵照四媽祖指示前往鹿港天后宮進香參拜，比照去年防疫，全程做好遶境防疫措施，並配合中央疫情指揮中心政策隨時調整，全程會做好防疫措施。

桃園市蘆竹區桃園龍德宮去年舉辦8天7夜徒步遶境前往鹿港天后宮進香，人擠人勝況空前，廟方決定今年照既定計畫3月20日晚上出發祈福。圖／龍德宫提供
桃園市蘆竹區桃園龍德宮去年舉辦8天7夜徒步遶境前往鹿港天后宮進香，人擠人勝況空前，廟方決定今年照既定計畫3月20日晚上出發祈福。圖／龍德宫提供

遶境 疫情 鹿港

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