挖蘿蔔燈慶元宵 蘆竹湳好采頭藝術祭2月27日登場

苗栗縣頭份市蘆竹湳聚落「蘆竹湳好采頭藝術祭」，重拾早期農村挖蘿蔔燈慶元宵傳統，今年邁入第8年，因應疫情，挖蘿蔔將以實名登記發放號碼牌管控人數，社區角落布裝置藝術作品，其中亮點是林家祖厝藝文空間，展示國際級雕塑藝術家李光裕「牛轉乾坤」系列作品。

今年藝術祭以「耕耘」為主題，凸顯居民近300年來，在這片土地上辛勤耕耘，保存村落傳統文化的用心，也看見長者與青年共創舉辦的年度慶典，在社區展間策劃好采頭藝術一路走來的回顧展覽，讓更多人看見蘆竹湳的人文歷史與藝術創新。

主辦單位指出，過去農村利用湯匙挖開蘿蔔直到透光，擺上蠟燭成為元宵節燈籠，記憶成為好采頭藝術祭的遊客體驗挖蘿蔔燈DIY，今年因應新冠肺炎疫情，採實名制管控人數，2月27日當天上午8點30分起在社區永發苑發送號碼牌，1小時1梯次限50人，開放7梯次體驗。

此外，李光裕曾多次獲邀參與國際展，集台灣在地的文化底蘊與國際多元文化，形塑極富個人特色的雕塑美學風格，最新牛年力作「牛轉乾坤」，也是林家祖厝藝文空間成立以來首次舉辦國際展，「牛轉乾坤－2021李光裕戶外雕塑展」展至3月31日。