苗縣府「人力銀行」強強滾 富田電機新春打頭陣徵才

苗栗縣政府「人力銀行」新春打頭陣，招商列管協助案件富田電機股份有限公司銅鑼科學園區工廠，今天在苗栗就業中心辦理徵才活動，縣府工商發展處長黃智群預告台灣積體電路製造股份公司竹南廠進度逾50%等進度，徵才需求是一波接一波，「人力銀行」提供鄉親更多元選擇。

苗栗縣政府「招商一條龍」馬上辦中心，6年多來列管投資案件計116案，累計招商9442億元，縣府接獲廠商反映缺工、需才孔急，去年底建立「人力銀行」資料庫，目前彙整106家廠商、1923個職缺，其中，生產供應電動車大廠特斯拉動力系統的富田電機銅科廠，今天在苗栗就業中心辦理徵才，吸引許多求職民眾面試。

富田電機今天招募生產、產線及模具等專職，及儲備幹部、副工程師、工程師等專才及主管級職缺，共36個職缺，黃智群到場致意，他說，富田電機是縣府招商列管協助案件，有心也願意提供苗栗人才就業機會，縣府相當歡迎，可以讓鄉親在地就業照顧家庭。