玩社區、玩產業、玩故事 苗栗推4項社區補助計畫

苗栗縣文化觀光局規畫將社區特色結合新課綱政策，以玩社區、玩產業、玩文化、玩故事等多種「玩」的趣味角度辦理村落苗栗縣藝文向下扎根、舊城百業新事業、地方寶藏開箱行動、推動鄉鎮市社造整合共4項補助計畫，3月8日至4月9日徵件，文觀局歡迎青年夥伴、傳產業者、社區工作者、鄉鎮市公所踴躍提案，將大家日常生活結合故事紀錄、產業升級、體驗行銷，共同開發社區深度文化之旅，打造地方特色、振興社區產業。

文觀局文創產業科指出，藝文向下扎根、舊城百業新事業2項補助計畫鼓勵青年提案，每案補助6至10萬元；其中村落藝文向下扎根計畫希望青年從音樂、影像、繪畫擇一記錄家鄉，今年先以產出社區繪本或文化地圖者優先補助；舊城百業新事業鼓勵青年發揮創意協助在地老行業，彼此陪伴開發體驗服務流程，解決傳統產業沒落或無人傳承的困境，發展具趣味性的體驗行銷方式，吸引更多民眾參與了解老行業，讓社區最有溫度的傳產可延續下去。

地方寶藏開箱行動以社區發展協會為徵選對象，分生長、成熟、學習型社區等3類別，提供社區夥伴選擇符合發展目標的項目，每案補助5至15萬元，執行內容將串聯文化部國家記憶庫計畫，由居民找出社區具歷史故事及保存價值的題材加以記錄詮釋。

推動鄉鎮市社造整合計畫以各鄉鎮市公所為提案單位，鼓勵成立社造推動委員會，整合區域發展為核心目標，發掘、營造轄內社區亮點，促進行政社造化，落實由下而上的社區營造精神，每案補助15至30萬，期盼建立公所發展社區營造的基礎，持續發展地方特色及文化加值。

文觀局長林彥甫表示，社區的人文風景是地方重要瑰寶，透過青年創意、社區共識及多方輔導培植，讓每年社區活動得以蓬勃發展，歡迎各界把握時間及名額參與課程，詳情可洽文創產業科037-233121或搜尋FB「文化創意新苗栗」。