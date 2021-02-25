台灣燈會停辦 竹市7月辦「新竹光臨藝術節」

2021台灣燈會因疫情停辦，新竹市府改規畫7至9月舉辦「新竹光臨藝術節」，展出藝術家精心創作的古蹟光雕、燈飾作品，科技光影搭配音樂將使市區古蹟成矚目焦點，市府另與全家便利商店聯名，推出限量燈會紀念咖啡外帶杯，即日起購買中杯經典咖啡即可獲得。

市府今舉辦「2021台灣燈會感謝有你記者會」，由市長林智堅感謝策展團隊、志工及企業付出，除介紹台灣燈會與全家的聯名紀念咖啡外帶杯，也致贈感謝狀。另推出「台灣燈會感謝有你」影片，為即將到來的「新竹光臨藝術節」暖身。

市府表示，光臨藝術節利用科技光影、藝術音樂，呈現最有藝術感、未來感與科技感的作品，結合城區內高密度的古蹟，包括新竹火車站、新竹州廳、新竹市立美術館、北大教堂、第一信用合作社、公賣局新竹支局、影像博物館等，讓民眾重新看見古蹟之美。

藝術節透過光雕投影「讓古蹟說故事」，其中，百年古蹟「新竹火車站」由日本藝術團隊Naked設計，透過「藝術光雕」與「姊妹車站」日本東京車站光影重疊，兩座古蹟隔海呼應。位於東門街、民族路口的市定古蹟「公賣局新竹支局」更將投影歷史上的建築樣貌，帶民眾穿越時空，用打燈方式凸顯建築圓型拱面線條，呈現未來科技氛圍。

1934年落成、市定古蹟「新竹第一信用合作社」，為凸顯圓拱狀建築、圓拱窗的古典建築，藝術團隊運用光影將建築變身為最火紅老虎壩子機、布鼓鐘，更有打磚塊遊戲，打造「重溫90年代」光雕秀。

以仿哥德式建築著稱的「北大教堂」則以不斷變幻的花窗藝術光雕秀呈現教堂的一段歷史，莊嚴中更揉合建物之美，也展現安定人心的力量。