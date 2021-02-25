隔離病房沒電視確診者悶壞 鄭文燦：將向中央提整修

部桃事件落幕，桃園市政府今天召開急救責任醫院區域聯防春節後討論會議，市長鄭文燦指出，有出院患者反應，負壓隔離病房內沒有電視，有些人隔離期長達30天以上，這樣是有點不便民，將會向中央提出要對11家醫院負壓隔離病房進行整修。

鄭文燦表示，今天的聯防會議大致上有幾個結論，第一，從27日回歸中央現行探病機制，第二，各責任醫院需提升對院內足跡的掌握度，考慮要在入口進行設置新的管制儀器，市府會全力協助，部分會用捐贈，部分由醫院編列預算。

第三，有關疫苗接種問題，目前已完成各責任醫院的造冊，送往中央流行疫情指揮中心，等中央決定疫苗接種的順序、方式，地方再來配合執行。第四，他特別提出希望衛福部針對這次部桃事件，若各醫院有健保、防疫支出等，可根據實報實銷原則，希望衛福部能支持。

鄭文燦說，第五，部桃正在整修負壓隔離病房，目前沒有收治確診病患，須要等整修完畢、經過CDC實地勘查後才會恢復收治，負壓隔離病房的規範及相關設備要再提升，有出院病患反應，負壓隔離病房裡沒有電視、飲水機、吹風機等，有時候隔離期長達30天以上，希望將來11家醫院的負壓隔離病房都可以完成整修，減少醫護進入負壓隔離病房的機會。

衛生局補充，醫院入口要設置新管制儀器的部分，目前敏盛醫院在入口處有建置4台「零接觸智慧防疫自助機」，可同時體溫偵測、過健保卡、口罩偵測跟實名制，民眾不需一下要過健保卡又要等待量體溫，避免入口處大排長龍，明天會請廠商及閔生醫院到市府分享使用成果，再來評估是否推廣到各醫院。