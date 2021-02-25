竹縣4鄉鎮市辦元宵活動 邀民眾連假出遊賞燈拍美照

元宵節及228連假即將到來，新竹縣今年有4鄉鎮市舉辦元宵活動，因應疫情，皆採靜態展覽或縮小規模，縣長楊文科歡迎民眾在連假期間至竹北市、湖口鄉、北埔鄉及新埔鎮走走，體驗元宵節慶歡喜氣氛，出遊也別忘了做好防疫，佩戴口罩、保持社交距離。

竹北燈會在新竹高鐵附近的竹北水圳公園舉辦，竹北市公所表示，為防堵疫情擴散，首度採光雕和裝置藝術的靜態方式，並安排燈光水舞秀，會場設置6處防疫檢測站，今天晚上點燈後展出至3月7日，還有限量「鴻運牛」小提燈可拿。

湖口鄉公所則在湖心公園舉辦「金牛報喜 湖迎春」元宵燈會，自26日展出至3月14日，同樣採靜態展示，現場設置單一入出口，規畫超過10項祈福許願燈區、光環境與數位祈福互動，有超過4.2米高的好客主燈「祈福牛」、全台最大許願湖及整點燈光秀、長達9米星光祈福廊道等。

新埔天穿藝術展也因應疫情，取消動態的踩街活動，主燈「女媧補天」即日起至3月3日放置在縣定古蹟「新埔潘屋」前院草皮，在田新七街周邊花田中也設置高達4公尺竹縣吉祥物皮皮獅巨型氣偶、呼應生肖年牛年的趣味牛奶盒、漫步雲端、五彩燈籠門等地景藝術，鎮公所旁則展出在地社區精心創作大型花燈。

另外，3月逢黃花風鈴木盛開，新埔鎮巨埔休閒生態農場與周邊鄉路開滿黃花，潘屋前方波斯菊花田海盛開，全部都免門票，歡迎民眾來趟一日輕旅行，從早玩到晚美照拍不完。