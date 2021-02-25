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新竹區監理所稽查學童課輔接送車輛 不合格率達25%
新竹區監理所為維護學童上下學安全，昨天會同縣府教育處及警察局交通隊組成聯合稽查小組，到竹北地區稽查接送國小學童的課後輔導、安親班接送車輛，12輛車當中就有3輛違規，除了現場舉發開單，也要求限期改善，確保學童乘車安全。
監理所長黃萬益表示，竹北地區學生數量多，因此也有大量補習班、安親班及課後照顧服務中心，每到放學就會以8到9人座車輛接送，但部分業者可能擅自違規改裝座椅及超載情形，嚴重危害學生安全，因此請家長在為孩子挑選課後學習班級時，也要多留意接送孩子放學的車輛安不安全。
昨天的聯合稽查中，查獲課後接送車輛載運人數超過數額、遊覽車胎紋已達磨耗指示點及租賃車輛未詳實填寫汽車出租單等違規，監理所也現場舉發，並責令遊覽車業者立即替換車輛接送及要求課輔接送車分批載送學生，以確保學生乘車安全。
監理所提醒，從去年9月1日開始，幼童乘坐後向式幼童用安全座椅已由1歲延長至2歲，仍建議2歲以上孩童仍可面向後，至於4歲到12歲或是18公斤到36公斤的兒童，建議使用兒童安全座椅或是增高型坐墊，提供兒童乘車時有相當程度的保護，若家長上路違規沒使用，依法可開罰1500元至3000元。
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