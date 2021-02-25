快訊

新北衛生局女員工墜樓亡性侵疑雲 前執行長檢方處分不起訴

評／辭職治百病？離開不是逃兵，是換方法改變體制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹區監理所稽查學童課輔接送車輛 不合格率達25%

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹區監理所實施擴大聯合稽查，昨天在竹北就查獲3件安親班接送車輛違規。圖／新竹區監理所提供
新竹區監理所實施擴大聯合稽查，昨天在竹北就查獲3件安親班接送車輛違規。圖／新竹區監理所提供

新竹區監理所為維護學童上下學安全，昨天會同縣府教育處及警察局交通隊組成聯合稽查小組，到竹北地區稽查接送國小學童的課後輔導、安親班接送車輛，12輛車當中就有3輛違規，除了現場舉發開單，也要求限期改善，確保學童乘車安全。

監理所長黃萬益表示，竹北地區學生數量多，因此也有大量補習班、安親班及課後照顧服務中心，每到放學就會以8到9人座車輛接送，但部分業者可能擅自違規改裝座椅及超載情形，嚴重危害學生安全，因此請家長在為孩子挑選課後學習班級時，也要多留意接送孩子放學的車輛安不安全。

昨天的聯合稽查中，查獲課後接送車輛載運人數超過數額、遊覽車胎紋已達磨耗指示點及租賃車輛未詳實填寫汽車出租單等違規，監理所也現場舉發，並責令遊覽車業者立即替換車輛接送及要求課輔接送車分批載送學生，以確保學生乘車安全。

監理所提醒，從去年9月1日開始，幼童乘坐後向式幼童用安全座椅已由1歲延長至2歲，仍建議2歲以上孩童仍可面向後，至於4歲到12歲或是18公斤到36公斤的兒童，建議使用兒童安全座椅或是增高型坐墊，提供兒童乘車時有相當程度的保護，若家長上路違規沒使用，依法可開罰1500元至3000元。

新竹區監理所實施擴大聯合稽查，昨天在竹北就查獲3件安親班接送車輛違規。圖／新竹區監理所提供
新竹區監理所實施擴大聯合稽查，昨天在竹北就查獲3件安親班接送車輛違規。圖／新竹區監理所提供

安親班 遊覽車 警察

延伸閱讀

擺脫塞車惡夢 慧榮遷移至高鐵新竹站旁自建總部

慧榮斥資40億元建竹北企業總部 估2024年啟用

慧榮竹北總部今動土典禮 估公司2023年營收達10億美元

竹北億元店面左手賣右手出租 會計師：未必划算

相關新聞

竹縣4鄉鎮市辦元宵活動 邀民眾連假出遊賞燈拍美照

元宵節及228連假即將到來，新竹縣今年有4鄉鎮市舉辦元宵活動，因應疫情，皆採靜態展覽或縮小規模，縣長楊文科歡迎民眾在連假...

桃園拉拉山櫻花怒放 車輛進出交管

拉拉山賞櫻季適逢228連假，桃園市警大溪分局27日至3月1日實施交通疏導，包括遊客車輛由桃116線往中心路進入恩愛農場，...

新竹區監理所稽查學童課輔接送車輛 不合格率達25%

新竹區監理所為維護學童上下學安全，昨天會同縣府教育處及警察局交通隊組成聯合稽查小組，到竹北地區稽查接送國小學童的課後輔導...

竹縣首推智慧友善號誌系統 視障者過馬路更安全便利

為打造無障礙交通環境，新竹縣政府選定高鐵新竹站周遭4處路口作為智慧友善號誌系統計畫試辦地點，使用者安裝手機APP後，當接...

桃園平鎮貿東路回字型房舍傳竊案 加裝天羅地網監視器

桃園市平鎮區貿易里貿東路98巷是少見的回字型房舍，也是眷村外圍榮民散居，近年因為傳出竊案，居民憂心宵財損和安全。

竹縣3月起解禁大型集會管制 提醒防疫「鬆綁不鬆懈」

新竹縣政府今天宣布防疫措施「鬆綁不鬆懈」，自3月1日起解除縣府及各附屬機關「室外500人以上，室內100人以上」集會活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。