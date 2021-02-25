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竹縣3月起解禁大型集會管制 提醒防疫「鬆綁不鬆懈」

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
縣長楊文科今天宣布，從3月1日起，解除縣府及各附屬機關「室外500人以上，室內100人以上」集會活動管制。圖／新竹縣政府提供
縣長楊文科今天宣布，從3月1日起，解除縣府及各附屬機關「室外500人以上，室內100人以上」集會活動管制。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府今天宣布防疫措施「鬆綁不鬆懈」，自3月1日起解除縣府及各附屬機關「室外500人以上，室內100人以上」集會活動管制。

隨著「部桃群聚事件」危機解除，經滾動式評估疫情趨緩，縣長楊文科今天宣布，從3月1日起，解除縣府及各附屬機關「室外500人以上，室內100人以上」集會活動管制，大型活動恢復正常舉辦。

楊文科也強調「鬆綁不鬆懈」，雖然解除大型活動限制，但「社區防疫」仍需配合「中央流行疫情指揮中心」的指示，出入八大類高感染風險場所，務必佩戴口罩，未佩戴口罩且經勸導不聽者，將依法開罰。提醒民眾，持續配合各項防疫措施，落實防疫新生活的規範，維持竹縣得來不易的防疫成果。

民眾如出入人潮聚集的場所及參與公眾集會活動，仍須做好戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離等個人防護措施；如有發燒或呼吸道症狀等身體不適時，應儘速就醫，並不得搭乘大眾運輸工具，且應避免前往公共場所及參加集會活動。

口罩 疫情 楊文科

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