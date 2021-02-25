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竹縣首推智慧友善號誌系統 視障者過馬路更安全便利

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
縣長楊文科今天到試辦點之一的高鐵七路與文興路二段交叉路口，視察系統設置情形。記者陳斯穎／攝影
縣長楊文科今天到試辦點之一的高鐵七路與文興路二段交叉路口，視察系統設置情形。記者陳斯穎／攝影

為打造無障礙交通環境，新竹縣政府選定高鐵新竹站周遭4處路口作為智慧友善號誌系統計畫試辦地點，使用者安裝手機APP後，當接近路口時路側設備就會自動感應，觸動路口號誌延長行人通行秒數，語音播報路口名稱等資訊，並在行人穿越道線上設置「視障引導標線」。縣長楊文科表示，若試辦成效佳，將擴大推廣至其他路口。

楊文科今天與新竹縣視障福利協進會理事長劉新貴等人，到試辦點之一的高鐵七路與文興路二段交叉路口，視察系統設置情形，並親自過馬路體驗系統的便利性。

楊文科表示，對於視障者、高齡者及行動不便者，因感官及身體功能限制，更需以客製化方式考量設置友善交通設施，縣府特別與視障朋友及專業定向師進行訪談，了解視障者較常通行交通路線及需求後，選定高鐵新竹站至視障福利協進會、生醫園區台大分院沿線路口，作為試辦地點。

交旅處指出，視障者通行路口時不易得知可通行方向及綠燈剩餘秒數，且視障者、高齡者及行動不便者步行速度較慢，若全面增加行人通行秒數，又可能造成交通壅塞問題，為同時兼顧行車效率及行人通行安全，竹縣首度推動智慧友善號誌系統。

使用者只要在手機上安裝APP並打開藍芽裝置，當接近路口時，透過路側設備自動感應或自行按壓號誌按鈕，就可觸動路口號誌延長行人通行秒數，APP也會語音播報所在路口名稱、各方向秒數等資訊。

路側喇叭還會依綠燈方向發出不同聲響，告知視障者路口資訊，發出的聲響也可提醒其他用路人注意有視障者通過路口。另外，行人穿越道線上也設置視障引導標線，協助視障者跨越路口時不偏離行穿線。

交旅處說，此計畫近日已邀請視障者及其家屬進行測試，滿意度達9成以上，將彙整視障者使用經驗調整改善系統，未來則視計畫執行成效及後續相關經費籌措情形，評估擴大設置可行性，盼能滿足視障者在就醫、就學及交通轉乘基本需求，打造智慧無障礙交通環境。

縣府在4處試辦地點的行人穿越道線上設置視障引導標線，協助視障者跨越路口時不偏離行穿線。記者陳斯穎／攝影
縣府在4處試辦地點的行人穿越道線上設置視障引導標線，協助視障者跨越路口時不偏離行穿線。記者陳斯穎／攝影
縣長楊文科今天與新竹縣視障福利協進會理事長劉新貴等人，到試辦點之一親自過馬路體驗系統的便利性。記者陳斯穎／攝影
縣長楊文科今天與新竹縣視障福利協進會理事長劉新貴等人，到試辦點之一親自過馬路體驗系統的便利性。記者陳斯穎／攝影

視障 新竹 楊文科

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