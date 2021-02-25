影／西湖國小東棟校舍動土 明年完工提供老幼共學

苗栗縣西湖國小東棟校舍拆除重建工程上午動土，這項工程斥資3528萬元，興建2層樓共7間教室，預計明年5月完工，成為幼童及樂齡長者「老幼共學」的園地。

苗栗縣政府教育處指出，西湖國小創立於1915年，至今已有106年歷史，近年來在學校團隊用心經營下，西湖國小成為教育部全國防災教育績優亮點學校。

西湖國小北棟校舍及社區共讀站先前已辦理拆建工程，現已接近完工階段，這次動土拆除重建範圍為提供幼兒園及社區幸福學院使用的東棟校舍，完工後可提供幼兒園30名幼生、國小部6班84名學生及40位西湖鄉樂齡長者學習使用。

苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦、立委陳超明、西湖鄉長高阿賜及地方民代多人參加上午的動土典禮，期盼校舍整建工程順利完工。

教育處表示，東棟校舍原為耐震能力不足的老舊校舍，補強施工過程中發現建築並無基礎及地樑，補強對整體結構物安全並無助益，拆除重建才能有效解決；經徐縣長及陳立委積極向中央爭取經費，終獲核定補助拆除重建經費3528萬元。