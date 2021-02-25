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228連假新竹縣景區多交管 新增測速照相3月1日也要上路
新竹縣警察局針對228連假期間重要的觀光遊憩風景區，將實施交通管制措施，包含六福村主題樂園、北埔老街、內灣老街及尖石風景區等地，同時在3月1日開始在台3線新竹段將新增2處測速照相，民眾出遊行經利用台3線則需多加注意，以免受罰，並配合員警交管指揮。
新竹縣警方表示，連假期間國道3號關西交流道、竹林交流道預估將有大批車潮通往六福村、尖石、橫山等觀光景點，警方會機動實施交管，主要針對台3線北埔段、120線橫山段、內灣外環道以及關西市區的正義路、明德路派員疏導。
在聯絡關西及龍潭的台3線57K牛欄河路段，也將啟用1處測速照相，限速僅60公里，警方提醒要前往關西或六福村遊玩的民眾行經該路段要特別注意，另台3線竹東往橫山方向過油羅溪大橋，同樣新增1處測速照相，限速一樣為60公里。
警方表示，預估各觀光風景區的運輸聯外道路，交通流量將大增，建議用路人多利用替代道路，而車多壅塞路段也會派員指揮，以「只要交通壅塞處，就可以看到警察疏導」為原則，希望民眾多加配合，也可收聽警廣FM104.9掌握最新交通狀況。
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