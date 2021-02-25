受疫情影響 北市府：網購申訴案件數增加

台北市法務局今天表示，統計去年度受理消費申訴案，共1萬9669件，因受疫情影響，像運輸類等申訴案件都有增加；案件數最多為網路電視購物類，以商品瑕疵和退換貨為主。

法務局發布新聞資料指出，去年度受理消費申訴案件統計結果，共1萬9669件，較前年1萬3549件，增加6120件，創歷史新高。

法務局分析消費爭議原因與2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎，COVID-19）疫情有關，像運輸類、運動健身類、旅遊類等申訴案件數增加最多。

法務局表示，受疫情影響帶動網購商機，申訴案件數最多類型為網路電視購物類，共2601件，與去年1968件相比，增加633件，申訴原因以商品瑕疵及退換貨為主。

法務局指出，統計去年度申訴案件中的運輸類有1636件，較去年609件也增加，其中航空運輸類為爭議大宗，因去年初疫情蔓延，造成航空公司減班或取消航班，衍生機票取消及退費等爭議。

法務局表示，運輸類的美食外送平台消費爭議案件也增加，研判受疫情影響，民眾訂購美食外送服務需求增加，造成消費爭議增加。

法務局指出，像運動健身類申訴案件也增加，因疫情期間，消費者無法前往密閉空間的健身房，要求終止教練課程、請求退費等，卻無法獲取退費金額等所衍伸爭議。

法務局表示，至於線上遊戲類，與去年相比，申訴案件也增加，常見爭議原因有帳號被盜用、停權、系統設備維修故障、抽獎爭議及退費爭議。

法務局呼籲，民眾遇消費爭議，可打消費者服務專線1950或市民熱線1999諮詢。