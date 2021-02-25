買不到別再抗議 龍湖好吃「甘蔗雞」新竹假日花市設攤

由新竹市農會輔導、新竹市養雞協會監製，知名龍湖餐廳主廚團隊秘方開發、加持的龍湖好吃甘蔗雞從外地紅回新竹，27日起將在新竹假日花市擺攤販回饋，養雞協會理事長蘇永勝說，除了一般消費者有優惠、前50名清寒低收入者購買也有五折優惠。

蘇永勝說，龍湖好吃甘蔗雞將在27日辦理開賣儀式，之後隨假日花市的營業時間六、日營業，但每天限量150隻，賣完就提前收攤。為慶祝在假日花示開辦家鄉的第一個正式據點，27、28日前五十名清寒低收入者（持證明）將優惠五折出售，一般民眾則有略低折扣再送茶葉蛋的好康。

蘇永勝說，知名龍湖餐廳主廚團隊秘方開發的龍湖好吃甘蔗雞因生產費工、產品數量有限，每一批產品剛出爐幾乎就給外縣市餐廳盤商高價搶購一空，反而新竹的鄉親少有機會品嚐，購買地方也只有少數幾特定市場攤商。

去年養雞協會舉辦促銷優惠活動，曾提供少量甘蔗雞搭配，結果引發買不到的人大抗議，因此，特別在新竹市農會邀約安排下，在假日花設置一個常態性的攤位，甘蔗雞依體型大小，外縣市盤商有的一隻賣到7、800元，假日花市自營據點只訂價520元。