桃園市2/27起開放探病 醫院入口提升管制
桃園市長鄭文燦今天表示，桃園市27日起將比照中央規定，回歸現行陪探病機制，醫院入口管制也將提升，另將向中央爭取經費補貼責任醫院的隔離病房整修。
衛生福利部桃園醫院挺過武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚案，19日恢復正常營運。針對中央宣布北北桃醫院10日起回歸現行陪探病機制，桃園市當時決定維持禁止探病至春節後。
鄭文燦今天上午主持桃園市急救責任醫院區域聯防春節後討論會議，會後接受媒體聯訪，他表示，桃園市27日起將比照中央10日所公告的陪探病原則辦理，住院病人的陪病者（含照顧服務員）以1名為原則；訪客探病每日固定1個時段，且每名住院病人每次以至多2名訪客為原則，醫院得視情形調整。
鄭文燦也說，由於院內足跡的掌握較複雜，因此醫院在入口的管制必須提升，目前先由桃園醫院和敏盛醫院做新的入口管制設備推廣，市府會全力協助，希望11家責任醫院在入口管制的部分，都能完成體溫量測、刷健保卡，身分識別的3個目標，這樣就能有電子化資料以便日後的疫調追蹤。
鄭文燦也說，疫苗接種的部分，目前已經完成造冊給中央，等中央決定接種的順序和方式就會開始執行；另外，針對這次桃園醫院事件，若各醫院有衍生支出的部分，盼衛福部可以支持實報實銷。
鄭文燦表示，由於桃園醫院目前正在進行隔離病房的整修，因此仍未收治確診武漢肺炎的病患，但其餘11家責任醫院的隔離病房相關設備和規範也需要提升，未來盼能完成整修，這部分會向中央建議補貼相關經費，以及建議加裝電視、飲水機、電風扇等設備，提供有更人性化的服務，也減少醫護人員進出隔離病房的機會和風險。
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