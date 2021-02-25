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苗栗（火旁）龍映象 定幕劇演出龍城文化之美

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗（火旁）龍系列今年首創「（火旁）龍映象 定幕劇」，將於元宵節晚間直播。圖／苗栗市公所提供
苗栗（火旁）龍系列今年首創「（火旁）龍映象 定幕劇」，將於元宵節晚間直播。圖／苗栗市公所提供

苗栗特有元宵民俗客庄12大節慶今年苗栗（火旁）龍系列活動，今年連續第23年，給你什麼映象呢？今年新添創新亮點，2月26日元宵節晚上7點15分到7點30分，將以直播定幕劇方式，搭配冠、亞軍龍隊禾豐龍藝、福苗龍藝，演出喧鬧鞭炮聲中，所蘊涵龍與客家人信仰文化。

苗栗（火旁）龍系列因應防疫安全，取消民俗踩街及（火旁）龍之夜活動，祥龍點睛、客家舞龍競技及龍巡客庄都改為直播，今年首創亮點「（火旁）龍映象 定幕劇」，將於26日晚上7點起在西山聖帝廟前廣場登場，規畫Coming True Fire Group 即將成真火舞團、姍姍舞藝坊表演暖場，壓軸（火旁）龍映象，苗栗市長邱鎮軍歡迎民眾屆時觀賞直播。

市公所指出，（火旁）龍不只是鞭炮越（火旁）越旺，還有信仰與傳說，（火旁）龍映象結合聲光、特效、爆破藝術等，呈現苗栗（火旁）龍龍城文化的一面，客家人信仰龍神，在苗栗（火旁）龍的7部曲中，融入了牽龍儀式，而所謂牽龍，是客家人相信山就是龍，客家人傍山而居，與龍的密切不在話下。

客家人傳統入新居時，必須要牽龍，也就是從龍脈牽引龍神到自宅鎮宅，山就是龍，客家人與龍兩者有著密不可分的關聯，透過後龍溪畔墨硯山下禾豐龍藝、公館鄉八角崠山下福苗龍藝，將客家人與龍的故事，透過聲光與動畫故事表現。

直播 信仰 元宵節

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