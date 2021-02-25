桃園取消禁探病、陪病限1人 27日回歸中央現行探病機制

衛生福利部桃園醫院上月爆發新冠肺炎群聚感染，現已落幕，桃園市政府今召開急救責任醫院區域聯防春節後討論會議，會中決議，取消桃園市醫院禁止探病、陪病限1人管制措施，27日起比照中央2月10日公告的探陪病原則辦理。

桃園市長鄭文燦表示，中央流行疫情指揮中心自2月10日起，回歸現行陪探病機制住院病人的陪病者（含照顧服務員）以1名為原則，訪客探病每天固定1個時段，且每名住院病人每次最多2名訪客，醫院可視情形調整，桃園從27日起比照辦理，各醫院可基於人道考量，如加護病房或安寧病房的探病需求，可視情況彈性調整。

鄭文燦說，市民的防疫意識都提高了，台灣產物保險在疫情期間推出防疫保單，總共賣出390萬張，保費收入高達15億元，其中桃園就占了50萬張，算下來每3至4人就有1人購買，台產公司也拋磚引玉捐出200萬，讓部桃作為防疫基金使用。

「現在已經沒有某醫院！」，鄭文燦強調，桃園市所有醫院都很安全，防疫要嚴謹，不能漏接任何一顆球，寧可多做不能少做，所以每個決定都相當重要，即便現在風險已經降低，還是會持續與11家責任醫院開會討論防疫對策，保持密切聯絡。