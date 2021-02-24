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桃園經國草漯商地標價創新高 建商搶地房價水漲船高

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市觀音區草漯重畫區（見圖）開發利多，吸引中小建商搶地，該區一期標售商業地一坪24.8萬元創新高。圖／台灣房屋提供
桃園市觀音區草漯重畫區（見圖）開發利多，吸引中小建商搶地，該區一期標售商業地一坪24.8萬元創新高。圖／台灣房屋提供

桃園市近年桃園區經國、觀音區草漯重畫區相繼開發，吸引大批建商搶進囤地，市政府最新標售經國、草漯重劃區土地開出商業地一坪105 萬及24.8萬元創新高，房地產業者今天下午表示，2重畫區看漲，主要是經國區有捷運、近國道交通利多，草漯臨近觀音工業區及交通建設拓寬利多，在建商搶地下，房地產行情水漲船高。

桃園市府昨天公開標售經國、草漯重畫區商業、住宅用地，經國商業地每坪約80多萬元、住宅地每坪近50萬元，靠近經國路的商業地一坪105萬元創新高；草漯住宅地每坪約14萬到16萬多元、商業地標出一坪24.8萬元，也因建商競標創新高價，推升當地房價上漲，經國重劃區建案房價約達一坪26萬到32萬元，草漯重畫區以別墅型推案為主，房價約一坪16萬到18萬元。

台灣房屋經國特區直營店長王肇麒認為，桃園區房地行情在中路、小檜溪及經國重畫區帶動下，建商搶地，經國重畫區商業地有限，以臨近經國路行情最高，未來潛力看好，主要是該區鄰近綠捷G12、G13站、幸福路計畫連通中正北路等交通利多，中悅等大建商插旗下，建商快找不到地，未來行情看漲。

台灣房屋觀音直營店長彭勝奎分析，觀音草漯一期土地行情，相較桃園、中壢區低，陸續有較多土地釋出，以靠近大觀路土地行情每坪超過20萬最高，由於草漯靠近觀音工業區，又有連接青埔的月桃路拓寬等交通建設利多，隨草漯重畫區開發進度下，未來行情看好，吸引中小建商搶地。

桃園市桃園區經國重畫區（見圖）建商搶地，最新商業地標售每坪105萬元搶創新高。圖／台灣房屋提供
桃園市桃園區經國重畫區（見圖）建商搶地，最新商業地標售每坪105萬元搶創新高。圖／台灣房屋提供

重畫區 房地產 重劃區

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