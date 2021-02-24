桃園推食農戶外教育振興旅遊 預計4月開放讓學校申請

部桃群聚感染事件落幕，疫情趨緩，桃園市政府致力於疫後振興，農業局與教育局合作，推出「食農戶外教育活動計畫」，將學童的戶外教學選在休閒農業區舉辦，一方面能活絡農業旅遊，一方面也能達到食農教育及環境教育理念。

桃園市政府今天舉行防疫會議，市長鄭文燦表示，去年疫情爆發時，農業局和教育局合作進行食農教育，讓學童到休閒農業區體驗農事，去年經費1000萬僅僅2個月就用盡，非常熱門，今天將再度比照相同模式振興農業旅遊。

鄭文燦表示，適用對象包括幼兒園、國中小學生，不分公私立都能向教育局申請，一部遊覽車約可以載40人，將請學校利用戶外教學時間安排讓學生去體驗農事。

教育局指出，去年各級學校申請班次分別為幼兒園518班次、國小448班次及國中31班次，共計有997班次，學校安排活動大多會選擇有DIY手作、採果實、採蔬菜、親近小動物等體驗活動的場域，以孩子會較有興趣的為優先。